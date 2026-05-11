10 Rekomendasi Bakso Viral di Kota Bandung, Full Daging Hingga Tetelan Melimpah

JawaPos.com - Bakso menjadi kuliner favorit sejuta umat. Bukan hanya karena mudah ditemukan di berbagai tempat, tetapi juga karena cita rasanya yang nikmat dengan pilihan rasa yang beragam.

Menikmati sejuknya Kota Bandung, akan terasa semakin lengkap dengan menyantap semangkuk bakso kuah paling viral di kota ini.

Mulai dari pinggir jalan, kaki lima, sampai restoran, bakso di Bandung tidak pernah gagal soal cita rasa yang khas dan menu yang menarik.

Bagi anda yang berencana berlibur ke Bandung dan ingin mencari tempat makan bakso dengan isian full daging serta tetelan melimpah, ada beberapa tempat yang wajib masuk ke wishlist anda bulan ini.

Merangkum ulasan dari kanal YouTube @10bestid, berikut tempat makan yang bisa menjadi pilihan anda untuk berburu bakso viral di Kota Bandung.

Bakso Wetan Jawa Barat

Bagi anda penggemar bakso, anda wajib mampir ke bakso wetan jawa barat di Jl.Lombok No.30. Warung bakso ini terbilang unik karena menyajikan berbagai varian bakso dengan sistem prasmanan, yang kemudian disajikan di satu panci lengkap dengan kompornya. Bakso wetan jawa barat mulai buka pukul 10.00-21.00. Menu yang paling viral adalah bakso lobsternya.

Bakso Mantep Gunung Giri Solo

Selain bakso urat, varian bakso solo tetap menjadi favorit banyak orang. Bakso solo mantep gunung giri berlokasi di Jl. Aceh No. 22A, Babakan Ciamis, buka pukul: 09.00-21.00, bakso solo di sini sudah lengkap dengan bakso halus, bakso urat, tetelan, dan mie. Bakso mantep gunung giri solo menjadi istimewa dan berbeda karena kuahnya yang keruh dan ngaldu.

Bakso Semar

Bakso semar terletak di Jl.Cihampelas Bawah No.68, Tamansari, Bandung. Bakso semar mampu buka selama 24 jam nonstop. Selain itu, varian bakso di sini juga beragam mulai dari bakso halus, bakso rawit bakso urat, dan bakso cincang. Bakso semar berbeda dari yang lain karena anda bisa memesan tetelan lengkap dengan tulang rusuk di dalam satu mangkuk penuh.

Bakso Soun dan Mie Ayam Lodaya

Bakso soun dan mie ayam lodaya bertempat di Jl. Veteran No.3 Sumur Bandung, jam tempat makan bakso ini buka mulai 11.00-21.00. Anda bisa menemukan berbagai varian bakso, seperti bakso urat, bakso cincang, dan bakso campur, lengkap dengan pangsit dan ceker.

Bakso Rusuk Samanhudi Dago