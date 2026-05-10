11 Rekomendasi Bakso di Bandung, Cocok Jadi Tempat Andalan untuk Menikmati Makanan Hangat dan Lezat

Ilustrasi kuliner bakso di Bandung. (Magnific)
JawaPos.Com - Bandung selalu punya banyak pilihan kuliner yang mampu memanjakan lidah, mulai dari jajanan kaki lima, makanan legendaris, hingga hidangan berkuah yang selalu jadi pilihan saat cuaca sejuk.
Di tengah beragam kuliner khas Kota Kembang, bakso tetap menjadi salah satu makanan favorit yang tidak pernah kehilangan penggemar.
Semangkuk bakso panas dengan kuah kaldu gurih, mie kuning, bihun, taburan bawang goreng, seledri segar, sambal, dan saus selalu menjadi kombinasi yang sulit ditolak, baik untuk makan siang, makan malam, maupun sekadar mengganjal lapar di sela aktivitas.
Yang membuat bakso di Bandung begitu menarik adalah variasi tempat makan yang menawarkan karakter rasa berbeda-beda.
Ada bakso legendaris dengan resep yang bertahan puluhan tahun, ada bakso urat dengan tekstur padat yang memuaskan, hingga bakso jumbo dengan isian melimpah yang cocok bagi pencinta porsi besar.
Beberapa tempat bahkan terkenal karena kuah kaldunya yang khas dan sulit ditemukan di tempat lain.
Tidak heran jika kuliner bakso di Bandung selalu menjadi andalan banyak orang saat ingin menikmati makanan hangat yang mengenyangkan.
Bagi Anda yang sedang mencari bakso enak di Bandung untuk agenda wisata kuliner berikutnya, daftar ini wajib masuk wishlist.
Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas rekomendasi bakso di Bandung yang layak dicoba.
1. Bakso Cuanki Serayu
Bakso Cuanki Serayu menjadi salah satu ikon kuliner Bandung yang hampir selalu masuk daftar rekomendasi pecinta bakso dan kuliner khas kota ini.
Tempat makan legendaris ini terkenal dengan sajian cuanki khas Bandung yang menghadirkan perpaduan bakso, tahu, siomay, dan kuah kaldu ringan namun tetap gurih.
Aroma kuahnya terasa hangat dan nyaman di lidah, cocok dinikmati saat udara Bandung yang sejuk.
Tekstur baksonya kenyal dengan rasa daging yang pas, sementara tahu dan siomaynya memberikan variasi rasa yang membuat pengalaman makan terasa lebih menarik.
Banyak pelanggan menyukai perpaduan kuah gurih dengan sambal pedas dan taburan bawang goreng yang membuat cita rasanya semakin nikmat.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium