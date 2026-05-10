11 Rekomendasi Bakso di Bandung, Cocok Jadi Tempat Andalan untuk Menikmati Makanan Hangat dan Lezat

JawaPos.Com - Bandung selalu punya banyak pilihan kuliner yang mampu memanjakan lidah, mulai dari jajanan kaki lima, makanan legendaris, hingga hidangan berkuah yang selalu jadi pilihan saat cuaca sejuk.

Di tengah beragam kuliner khas Kota Kembang, bakso tetap menjadi salah satu makanan favorit yang tidak pernah kehilangan penggemar.

Semangkuk bakso panas dengan kuah kaldu gurih, mie kuning, bihun, taburan bawang goreng, seledri segar, sambal, dan saus selalu menjadi kombinasi yang sulit ditolak, baik untuk makan siang, makan malam, maupun sekadar mengganjal lapar di sela aktivitas.

Yang membuat bakso di Bandung begitu menarik adalah variasi tempat makan yang menawarkan karakter rasa berbeda-beda.

Ada bakso legendaris dengan resep yang bertahan puluhan tahun, ada bakso urat dengan tekstur padat yang memuaskan, hingga bakso jumbo dengan isian melimpah yang cocok bagi pencinta porsi besar.

Beberapa tempat bahkan terkenal karena kuah kaldunya yang khas dan sulit ditemukan di tempat lain.

Tidak heran jika kuliner bakso di Bandung selalu menjadi andalan banyak orang saat ingin menikmati makanan hangat yang mengenyangkan.

Bagi Anda yang sedang mencari bakso enak di Bandung untuk agenda wisata kuliner berikutnya, daftar ini wajib masuk wishlist.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas rekomendasi bakso di Bandung yang layak dicoba.

1. Bakso Cuanki Serayu

Bakso Cuanki Serayu menjadi salah satu ikon kuliner Bandung yang hampir selalu masuk daftar rekomendasi pecinta bakso dan kuliner khas kota ini.

Tempat makan legendaris ini terkenal dengan sajian cuanki khas Bandung yang menghadirkan perpaduan bakso, tahu, siomay, dan kuah kaldu ringan namun tetap gurih.

Aroma kuahnya terasa hangat dan nyaman di lidah, cocok dinikmati saat udara Bandung yang sejuk.

Tekstur baksonya kenyal dengan rasa daging yang pas, sementara tahu dan siomaynya memberikan variasi rasa yang membuat pengalaman makan terasa lebih menarik.