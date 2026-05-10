17 Tempat Makan Bakso Paling Mantab di Jakarta dengan Harga Terjangkau dan Rasa Premium yang Memanjakan Lidah

Ilustrasi kuliner bakso di Jakarta. (Magnific)
JawaPos.Com - Jakarta selalu punya daftar kuliner yang nyaris tidak ada habisnya, dan bakso menjadi salah satu comfort food yang tidak pernah kehilangan penggemar.
Dari bakso urat bertekstur padat, bakso halus yang lembut, bakso isi keju, bakso rusuk jumbo, hingga bakso mercon dengan sensasi pedas yang menggigit, ibu kota menawarkan begitu banyak pilihan yang siap memanjakan pecinta kuliner.
Semangkuk bakso panas dengan kuah gurih, taburan bawang goreng, mie, bihun, sambal, dan saus selalu berhasil menjadi pilihan yang pas, baik untuk makan siang, makan malam, maupun sekadar pengganjal lapar di tengah aktivitas padat.
Menariknya, banyak tempat makan bakso di Jakarta yang menawarkan rasa premium tanpa harus membuat pengeluaran membengkak.
Ada bakso legendaris yang sudah eksis puluhan tahun dengan pelanggan lintas generasi, ada pula spot modern yang viral karena inovasi menu dan porsi yang mengenyangkan.
Dari warung sederhana di pinggir jalan hingga rumah makan populer yang hampir selalu antre, semuanya memiliki daya tarik tersendiri.
Bagi Anda yang sedang mencari bakso enak di Jakarta dengan harga yang tetap bersahabat, daftar ini wajib masuk wishlist kuliner.
Dilansir dari Google Maps, inilah tujuh belas tempat makan bakso di Jakarta yang disebut paling mantap memanjakan lidah dan layak untuk dicoba.
1. Bakso Rusuk Samanhudi
Bakso Rusuk Samanhudi menjadi salah satu ikon kuliner bakso di Jakarta yang selalu ramai pengunjung, terutama saat jam makan siang dan malam.
Tempat ini terkenal dengan bakso rusuk jumbo yang memiliki ukuran besar dengan potongan daging rusuk yang empuk dan mudah dilepas dari tulangnya.
Kuah kaldunya terasa gurih dan kaya rasa karena dimasak cukup lama sehingga menghasilkan cita rasa yang kuat dan nikmat hingga suapan terakhir.
Selain menu bakso rusuk andalan, tempat ini juga menyediakan berbagai pilihan bakso lain seperti bakso urat, bakso halus, bakso telur, hingga mie dan bihun sebagai pelengkap. Tekstur baksonya terasa kenyal namun tetap lembut saat digigit.
Banyak pelanggan menyukai perpaduan kuah panas dengan bakso berukuran besar yang membuat pengalaman makan terasa lebih memuaskan dan mengenyangkan.
Suasana tempat makan yang sederhana namun selalu hidup membuat Bakso Rusuk Samanhudi memiliki daya tarik tersendiri bagi pencinta kuliner legendaris Jakarta.
