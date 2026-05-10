14 Spot Makan Bakso di Solo: Perpaduan Daging Tebal dan Kuah Kaldu yang Bikin Ketagihan Sejak Suapan Pertama

JawaPos.Com - Solo dikenal sebagai kota dengan tradisi kuliner yang begitu kuat, menghadirkan beragam hidangan legendaris yang selalu berhasil mencuri perhatian pecinta makanan Nusantara.

Di antara nasi liwet, tengkleng, sate buntel, dan timlo yang sudah melegenda, bakso tetap menjadi salah satu comfort food yang punya tempat istimewa di hati warga lokal maupun wisatawan.

Semangkuk bakso hangat dengan kuah kaldu gurih, mi kuning, bihun, taburan bawang goreng, seledri segar, sambal, dan saus selalu menjadi pilihan yang sulit ditolak, terutama ketika dinikmati saat cuaca sejuk atau selepas beraktivitas seharian.

Yang membuat bakso di Solo begitu menarik adalah karakter rasanya yang khas dan sering kali sulit ditemukan di kota lain.

Ada bakso dengan tekstur daging tebal yang memuaskan, bakso urat dengan sensasi kenyal yang pas, hingga bakso jumbo dengan isian melimpah yang cocok bagi pencinta porsi besar.

Banyak tempat makan bakso di Solo yang sudah memiliki pelanggan setia selama bertahun-tahun karena kualitas rasa yang konsisten dan kuah kaldunya yang kaya rasa.

Bagi Anda yang sedang mencari bakso enak di Solo untuk agenda wisata kuliner berikutnya, daftar ini wajib masuk wishlist.

Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas spot makan bakso di Solo yang layak dicoba.

1. Bakso Alex Mangkunegaran

Bakso Alex menjadi salah satu nama yang cukup populer di Solo bagi pencinta bakso dengan cita rasa autentik dan nuansa klasik yang masih terasa kuat hingga sekarang.

Tempat ini dikenal memiliki bakso berdaging tebal dengan tekstur kenyal yang pas serta kuah kaldu gurih yang kaya rasa.

Aroma kaldunya terasa cukup kuat karena dimasak dalam waktu lama sehingga menghasilkan rasa yang hangat dan nikmat di setiap suapan.

Selain bakso reguler, tersedia juga pilihan bakso urat yang cukup digemari pelanggan karena teksturnya lebih padat dan terasa lebih “berisi” saat digigit.

Baksonya biasanya disajikan bersama mie kuning, bihun, sawi hijau, dan taburan bawang goreng yang membuat cita rasanya semakin lengkap.