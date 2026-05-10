12 Nasi Uduk di Bandung dengan Rasa Khas Sunda yang Membuat Pecinta Kuliner Rela Datang Lagi

JawaPos.Com - Bandung selalu punya cara untuk memikat pecinta kuliner dengan ragam makanan yang sulit ditolak, mulai dari jajanan kaki lima, kuliner legendaris, hingga sajian khas Nusantara yang terus dicari dari waktu ke waktu.

Di tengah melimpahnya pilihan makanan di Kota Kembang, nasi uduk tetap punya tempat istimewa bagi pencinta hidangan gurih dengan lauk lengkap yang mengenyangkan.

Sajian nasi yang dimasak dengan santan dan rempah pilihan ini menghadirkan cita rasa gurih yang akrab di lidah, semakin nikmat saat dipadukan dengan ayam goreng, telur balado, bihun, tempe orek, sambal, hingga kerupuk renyah.

Yang membuat nasi uduk di Bandung menarik adalah sentuhan rasa lokal yang membuat beberapa tempat menghadirkan karakter khas Sunda, baik dari pilihan lauk, sambal, maupun cara penyajiannya.

Ada yang terkenal sebagai spot sarapan favorit yang selalu ramai sejak pagi, ada pula tempat makan yang cocok untuk makan siang hingga malam karena porsinya memuaskan dan harganya tetap bersahabat.

Tidak sedikit pula tempat makan yang sudah memiliki pelanggan setia karena rasa yang konsisten dan suasana yang nyaman.

Bagi Anda yang sedang mencari nasi uduk enak di Bandung untuk wisata kuliner berikutnya, daftar ini wajib masuk wishlist.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas nasi uduk di Bandung yang selalu jadi favorit pecinta kuliner.

1. Nasi Uduk & Ayam Goreng Mas Miskun

Nasi Uduk & Ayam Goreng Mas Miskun menjadi salah satu spot kuliner yang cukup dikenal di Bandung, terutama bagi pencinta nasi uduk dengan cita rasa gurih dan lauk yang lengkap.

Tempat ini terkenal memiliki nasi uduk yang pulen dengan aroma santan yang harum dan rasa gurih yang pas di lidah.

Nasinya disajikan hangat sehingga terasa semakin nikmat ketika dipadukan dengan lauk berbumbu khas yang menjadi favorit banyak pelanggan.

Pilihan lauk di tempat ini sangat beragam dan cocok untuk berbagai selera.

Mulai dari ayam goreng berbumbu yang renyah di luar namun lembut di dalam, telur balado, bihun goreng, tempe orek, tahu goreng, hingga sambal pedas yang menggugah selera tersedia sebagai pelengkap.