11 Kuliner Nasi Uduk di Yogyakarta dengan Bumbu Tradisional, Aroma Khas dan Rasanya Diakui Tidak Pernah Berubah

JawaPos.Com - Yogyakarta selalu menjadi destinasi kuliner yang menarik untuk dijelajahi karena memiliki beragam makanan khas yang mampu memikat wisatawan dari berbagai daerah.

Selain gudeg, bakmi Jawa, sate klathak, dan angkringan yang sudah melegenda, kota ini juga memiliki banyak tempat makan nasi uduk yang layak masuk daftar buruan pecinta kuliner.

Sajian nasi gurih yang dimasak dengan santan, serai, daun salam, dan rempah-rempah pilihan ini menawarkan rasa hangat yang akrab di lidah, terlebih saat dipadukan dengan ayam goreng, telur balado, bihun, tempe orek, sambal, hingga kerupuk yang membuat santapan terasa semakin lengkap.

Yang membuat nasi uduk di Yogyakarta menarik adalah banyak tempat makan yang tetap mempertahankan resep tradisional dengan rasa yang konsisten dari waktu ke waktu.

Beberapa warung sederhana justru menjadi favorit pelanggan karena menghadirkan cita rasa autentik yang tidak berubah meski zaman terus berganti.

Ada pula tempat makan yang nyaman untuk sarapan, makan siang, hingga santap malam bersama keluarga.

Bagi Anda yang sedang mencari nasi uduk enak di Yogyakarta dengan rasa gurih khas yang bikin kangen, daftar ini wajib masuk wishlist kuliner.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas kuliner nasi uduk di Yogyakarta dengan citarasa khas dan tidak pernah berubah menurut ulasan para pengunjung di Google Maps.

1. Nasi Uduk Palagan Bu Tatik

Nasi Uduk Palagan Bu Tatik menjadi salah satu tempat favorit bagi pencinta nasi uduk di Yogyakarta karena menawarkan cita rasa gurih yang khas dengan suasana makan yang sederhana namun nyaman.

Tempat ini dikenal memiliki nasi yang pulen dengan aroma santan yang harum dan rasa gurih yang meresap sempurna hingga ke setiap butir nasi.

Disajikan hangat, nasi uduk di sini terasa semakin nikmat ketika dipadukan dengan berbagai lauk pilihan yang menggugah selera.

Pilihan lauk di tempat ini cukup lengkap dan cocok untuk berbagai selera.

Mulai dari ayam goreng berbumbu, telur balado, bihun goreng, tempe orek, tahu goreng, hingga sambal khas yang pedas gurih tersedia sebagai pelengkap utama.