12 Tempat Makan Nasi Uduk di Semarang dengan Aroma Santan yang Harumnya Khas dan Menggugah Selera!

Ilustrasi nasi uduk di Semarang. (Magnific)
JawaPos.Com - Semarang dikenal sebagai kota dengan ragam kuliner yang kaya, mulai dari lumpia, tahu gimbal, soto, hingga nasi ayam khas yang selalu diburu wisatawan.
Namun bagi pecinta hidangan berbasis nasi gurih, nasi uduk juga menjadi salah satu pilihan yang tidak kalah menggoda di kota ini.
Nasi yang dimasak dengan santan, serai, daun salam, dan rempah pilihan menghadirkan cita rasa gurih yang khas, terutama saat dipadukan dengan ayam goreng, telur balado, bihun, tempe orek, sambal, hingga aneka lauk pelengkap yang membuat selera makan langsung meningkat.
Ada warung sederhana yang selalu ramai sejak pagi, ada pula rumah makan yang menawarkan suasana lebih nyaman untuk makan bersama keluarga.
Meski nasi uduk identik dengan kuliner Betawi, banyak tempat di Semarang menghadirkan sentuhan rasa khas lokal yang membuat cita rasanya semakin unik dan memorable.
Bagi Anda yang sedang mencari sarapan mengenyangkan atau menu makan praktis dengan rasa gurih yang sulit ditolak, daftar ini wajib masuk wishlist kuliner Anda.
Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas tempat makan nasi uduk di Semarang yang memiliki aroma harum khas dan layak untuk dicoba.
1. Nasi Uduk Bu Sri Pandanaran
Nasi Uduk Bu Sri menjadi salah satu pilihan favorit pecinta nasi gurih di Semarang yang selalu ramai dikunjungi, terutama pada jam sarapan dan makan siang.
Tempat makan ini dikenal memiliki nasi uduk yang pulen dengan aroma santan yang harum dan rasa gurih yang pas di lidah.
Nasinya dimasak menggunakan santan serta rempah pilihan sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan membuat siapa pun mudah ketagihan sejak suapan pertama.
Pilihan lauk di tempat ini juga sangat lengkap dan menggoda selera. Mulai dari ayam goreng berbumbu, telur balado, bihun goreng, tempe orek, tahu goreng, hingga sambal pedas khas yang menjadi pelengkap utama.
Sambalnya memiliki perpaduan rasa gurih dan pedas yang cocok dipadukan dengan nasi hangat.
Banyak pelanggan menyukai kombinasi nasi gurih dengan lauk sederhana namun kaya rasa yang membuat makan terasa lebih memuaskan.
