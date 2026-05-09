11 Destinasi Museum Paling Hits di Surabaya, Nuansa Perjuangan Cocok buat Liburan Sekaligus Menambah Wawasan

JawaPos.com – Surabaya bukan hanya kota yang kaya akan sejarah perjuangan, tetapi juga memiliki banyak museum yang menarik untuk dikunjungi saat liburan.
Setiap museum di kota ini menyimpan koleksi yang unik, mulai dari artefak perang, peralatan kesehatan kuno, hingga karya seni kontemporer seniman lokal.
Beberapa di antaranya bahkan menempati bangunan bersejarah bergaya kolonial yang menambah kesan mendalam saat berkunjung.
Berikut sebelas rekomendasi museum terbaik di Surabaya.
1. Museum Sepuluh Nopember
Museum yang terletak di dalam kompleks Tugu Pahlawan, Jalan Pahlawan, Alun-Alun Contong, Bubutan ini adalah satu-satunya museum di Indonesia yang didirikan khusus untuk mengenang Pertempuran 10 November 1945.
Bangunan berbentuk piramida dengan dua lantai ini menyimpan patung-patung perjuangan, senjata bersejarah, foto dokumenter, dan rekaman suara pidato Bung Tomo yang asli.
Museum ini buka setiap hari Senin hingga Jumat pukul 08.00–16.00 WIB, sementara Sabtu dan Minggu buka lebih awal mulai pukul 07.00–16.00 WIB.
2. Museum W.R. Soepratman
Museum ini menempati rumah kakak W.R. Soepratman, Rukiyem Supartijah, di Jalan Mangga No.21, Tambaksari, yang juga menjadi tempat persembunyian sang pencipta lagu Indonesia Raya dari kejaran tentara Belanda sejak 1936.
