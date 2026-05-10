Resep Bubur Chicken Stock: Hangat, Gurih, dan Sederhana tapi Istimewa

Potret bubur ayam dengan chicken stock yang gurih dan hangat (Instagram @esnadfoods.id)
JawaPos.com - Bubur ayam memang dikenal sebagai comfort food yang sederhana, tapi selalu berhasil menghadirkan rasa hangat dan menenangkan. Seperti dilansir dari Instagram @esnadfoods.id, penggunaan chicken stock pada bubur ini mampu meningkatkan rasa gurih alami yang membuat hidangan terasa lebih istimewa meski berbahan sederhana.
Kunci dari resep ini ada pada kaldu ayam (chicken stock) yang memberikan kedalaman rasa. Perpaduan nasi lembut, ayam potong, dan kuah gurih membuat bubur ini cocok disantap kapan saja, terutama saat cuaca dingin atau sedang butuh makanan yang ringan namun mengenyangkan.
Tambahan topping seperti ayam suwir, abon sapi, dan chili oil membuat rasa bubur semakin lengkap, ada gurih, pedas, dan tekstur yang beragam dalam satu mangkuk.
Bahan-Bahan:
200 gram nasi putih
50 gram ayam (potong dadu)
1 blok chicken stock
500 ml air
Bahan Pelengkap:
Ayam suwir
Abon sapi
Daun bawang
Kerupuk udang
Chili oil
Cara Membuat:
1. Rebus air hingga mendidih, lalu masukkan chicken stock dan aduk hingga larut.
2. Tambahkan potongan ayam, masak hingga matang.
3. Masukkan nasi putih, aduk perlahan hingga menjadi bubur dengan tekstur sesuai selera.
4. Koreksi rasa jika diperlukan.
5. Sajikan dalam mangkuk.
6. Tambahkan ayam suwir, abon sapi, daun bawang, kerupuk udang, dan chili oil sebagai topping.
Bubur chicken stock ini punya rasa gurih yang lebih dalam dibanding bubur biasa. Kuahnya ringan tapi kaya rasa, sementara topping menambah tekstur dan sensasi pedas yang bikin makin nikmat.
