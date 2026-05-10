Resep Bubur Chicken Stock: Hangat, Gurih, dan Sederhana tapi Istimewa

JawaPos.com - Bubur ayam memang dikenal sebagai comfort food yang sederhana, tapi selalu berhasil menghadirkan rasa hangat dan menenangkan. Seperti dilansir dari Instagram @esnadfoods.id, penggunaan chicken stock pada bubur ini mampu meningkatkan rasa gurih alami yang membuat hidangan terasa lebih istimewa meski berbahan sederhana.

Kunci dari resep ini ada pada kaldu ayam (chicken stock) yang memberikan kedalaman rasa. Perpaduan nasi lembut, ayam potong, dan kuah gurih membuat bubur ini cocok disantap kapan saja, terutama saat cuaca dingin atau sedang butuh makanan yang ringan namun mengenyangkan.

Tambahan topping seperti ayam suwir, abon sapi, dan chili oil membuat rasa bubur semakin lengkap, ada gurih, pedas, dan tekstur yang beragam dalam satu mangkuk.

Bahan-Bahan:

200 gram nasi putih

50 gram ayam (potong dadu)

1 blok chicken stock

500 ml air

Bahan Pelengkap:

Ayam suwir

Abon sapi

Daun bawang

Kerupuk udang

Chili oil

Cara Membuat:

1. Rebus air hingga mendidih, lalu masukkan chicken stock dan aduk hingga larut.

2. Tambahkan potongan ayam, masak hingga matang.

3. Masukkan nasi putih, aduk perlahan hingga menjadi bubur dengan tekstur sesuai selera.

4. Koreksi rasa jika diperlukan.

5. Sajikan dalam mangkuk.

6. Tambahkan ayam suwir, abon sapi, daun bawang, kerupuk udang, dan chili oil sebagai topping.