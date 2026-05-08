Resep Blueberry Crumble Cheesecake yang Creamy, Lembut, dan Lumer di Mulut

Potret blueberry crumble cheesecake dengan tekstur creamy dan topping crumble renyah (Instagram @lelystaste)
JawaPos.com - Cheesecake memang jadi salah satu dessert yang sulit ditolak, apalagi kalau dipadukan dengan topping blueberry dan crumble yang renyah. Seperti dilansir dari Instagram @lelystaste, blueberry crumble cheesecake ini bahkan disebut lebih enak dari cheesecake di luar. Teksturnya lembut, creamy, dengan perpaduan rasa manis dan sedikit asam yang seimbang.
Dessert ini punya beberapa lapisan yang membuat rasanya semakin menarik. Base biskuit memberikan tekstur crunchy, cheesecake batter terasa lembut dan rich, sementara crumble di atasnya menambah sensasi renyah yang bikin setiap gigitan jadi lebih spesial.
Tambahan yogurt, lemon juice, dan lemon zest juga membuat rasa cheesecake tidak terlalu eneg. Cocok disajikan sebagai dessert keluarga, sajian spesial, atau bahkan ide jualan premium.
Bahan-Bahan:
Base:
190 gram biskuit regal
95 gram margarin atau mentega leleh
Crumble:
60 gram mentega
45 gram gula
90 gram tepung terigu protein sedang
Cheesecake Batter:
600 gram cream cheese
180 gram gula pasir
2 butir telur
250 ml whipping cream
125 gram plain yogurt
1/2 buah perasan lemon
Lemon zest secukupnya
3 sdm maizena
Cara Membuat Base:
1. Hancurkan biskuit hingga halus.
2. Campurkan dengan margarin atau mentega leleh hingga rata.
3. Tekan ke dasar loyang hingga padat, lalu sisihkan.
Cara Membuat Crumble:
1. Campurkan mentega, gula, dan tepung terigu.
2. Aduk menggunakan tangan hingga membentuk tekstur crumble.
3. Simpan di kulkas sementara.
Cara Membuat Cheesecake Batter:
1. Kocok cream cheese dan gula hingga lembut.
2. Masukkan telur satu per satu sambil terus diaduk.
3. Tambahkan whipping cream, yogurt, perasan lemon, dan lemon zest.
4. Masukkan maizena, lalu aduk hingga adonan halus dan tercampur rata.
Penyelesaian:
1. Tuang adonan cheesecake ke atas base biskuit.
2. Tambahkan topping blueberry sesuai selera.
3. Taburkan crumble di atasnya.
4. Panggang hingga matang dan bagian atas sedikit keemasan.
5. Dinginkan sebelum dipotong dan disajikan.
