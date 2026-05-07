Resep Spicy Peanut Butter Dumplings, Gurih Pedas Creamy untuk Dinner Praktis

JawaPos.com - Kalau lagi malas masak ribet tapi tetap ingin makan enak, spicy peanut butter dumplings bisa jadi solusi terbaik. Hidangan ini menggabungkan dumpling dengan saus kacang creamy yang gurih dan pedas. Seperti dilansir dari Instagram @cook_18_, menu ini cocok untuk lazy dinner karena praktis tapi rasanya tetap spesial.

Rahasia kelezatan resep ini ada pada saus peanut butter-nya. Perpaduan selai kacang, kecap asin, cabai, dan cuka menghasilkan rasa yang creamy, gurih, sedikit pedas, sekaligus segar. Saat dipadukan dengan dumpling hangat, hasilnya benar-benar bikin ketagihan.

Yang menarik, kamu bisa menggunakan frozen dumpling apa saja sesuai selera. Jadi, menu ini sangat fleksibel dan cocok untuk stok makanan cepat saji di rumah.

Bahan-Bahan:

8-12 buah dumpling (frozen dumpling sesuai selera)

Bahan Saus Peanut Butter Pedas:

1-2 sdm peanut butter

Daun bawang secukupnya

1/2 sdm chili powder atau chili flakes

1 siung bawang putih cincang

1/2 sdm chili oil

1 sdm wijen

2 sdm kecap asin

1 sdm cuka

2 sdm minyak panas netral (minyak sayur)

Cara Membuat:

1. Masak dumpling sesuai petunjuk hingga matang, bisa direbus, dikukus, atau dipan-fry.

2. Siapkan mangkuk, lalu masukkan peanut butter, daun bawang, chili powder, bawang putih, chili oil, wijen, kecap asin, dan cuka.

3. Tuang minyak panas ke dalam campuran saus, lalu aduk hingga semua bahan tercampur rata dan creamy.

4. Tambahkan sedikit air panas jika saus terlalu kental.

5. Masukkan dumpling yang sudah matang ke dalam saus, lalu aduk hingga terbalut rata.

6. Sajikan hangat dengan tambahan daun bawang atau wijen jika suka.

Spicy peanut butter dumplings ini punya rasa yang unik yaitu gurih creamy dari selai kacang dengan sentuhan pedas yang bikin nagih. Tekstur lembut dumpling berpadu sempurna dengan saus yang kaya rasa.