Resep Taiwanese Popcorn Chicken: Ayam Crispy ala Street Food Taiwan

JawaPos.com - Kalau kamu penggemar street food khas Taiwan, Taiwanese popcorn chicken wajib banget dicoba. Hidangan ini terkenal dengan teksturnya yang super crispy di luar namun tetap juicy di dalam. Seperti dikutip dari Instagram @hescooks, camilan ayam satu ini ternyata cukup mudah dibuat sendiri di rumah.
Berbeda dari ayam goreng biasa, popcorn chicken ala Taiwan menggunakan bumbu khas seperti five spice powder dan white pepper yang memberikan aroma unik dan lebih "hangat". Potongan ayam kecil juga membuat bumbu lebih meresap dan hasil akhirnya lebih renyah.
Yang paling khas dari menu ini adalah tambahan daun basil goreng yang aromanya sangat wangi dan jadi pelengkap wajib ala night market Taiwan. Cocok disantap sebagai camilan, lauk, atau teman nonton.
Bahan-Bahan:
Bahan Marinasi:
500 gram paha ayam (potong kecil)
1 sdm kecap asin
1 sdm bawang putih cincang
1/2 sdt jahe parut
1/2 sdt five spice powder
1/2 sdt white pepper
1/4 sdt gula
1/4 sdt kaldu ayam bubuk
1 putih telur
Bahan Pelapis:
2 cup tepung sweet potato starch
Bumbu Tabur:
1/2 sdt garam
1/2 sdt white pepper
1/4 sdt bubuk cabai
1/4 sdt five spice powder
1/4 sdt garlic powder (opsional)
Pelengkap:
Daun basil (goreng kering)
Saus cabai lada pedas
Cara Membuat:
1. Campurkan ayam dengan semua bahan marinasi, lalu aduk rata. Diamkan selama sekitar 30 menit agar bumbu meresap.
2. Siapkan sweet potato starch dalam wadah terpisah.
3. Masukkan ayam ke dalam tepung, lalu aduk ringan hingga seluruh permukaan terlapisi. Diamkan sekitar 5 menit.
4. Goreng ayam dalam minyak panas suhu 170–175°C selama 4–5 menit hingga keemasan.
5. Angkat dan diamkan selama 1–2 menit.
6. Goreng kembali pada suhu 180–185°C selama 1–2 menit agar hasil lebih crispy.
7. Goreng daun basil selama 5–10 detik hingga renyah.
8. Campurkan semua bahan bumbu tabur, lalu taburkan ke ayam goreng.
9. Sajikan bersama basil goreng dan saus favorit.
Taiwanese popcorn chicken ini punya tekstur yang sangat renyah dengan aroma rempah yang khas. Bumbu five spice dan white pepper memberikan cita rasa ala night market Taiwan yang autentik.
