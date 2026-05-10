Resep Tumis Tuna Bawang Pedas: Menu Praktis dengan Rasa Gurih Menggoda

JawaPos.com - Kalau sedang mencari menu praktis tapi tetap lezat untuk keluarga, tumis tuna bawang pedas bisa jadi pilihan yang tepat. Seperti dilansir dari Instagram @deltafoodsid, hidangan ini menghadirkan perpaduan rasa gurih tuna dengan aroma bawang yang harum dan menggugah selera.

Olahan tuna memang selalu jadi andalan karena mudah dimasak dan cocok dipadukan dengan berbagai bumbu. Kali ini, kombinasi bawang merah, cabai, dan daun bawang membuat rasanya semakin kaya dan nikmat. Selain praktis, menu ini juga cocok dijadikan stok lauk cepat saji di rumah.

Dengan bahan sederhana dan waktu memasak yang singkat, hidangan ini pas untuk menu makan siang maupun makan malam. Rasanya yang gurih pedas juga dijamin bikin makan nasi jadi lebih lahap.

Bahan-Bahan:

2 kaleng tuna

Bawang merah secukupnya

Cabai sesuai selera

Daun bawang secukupnya

Garam secukupnya

Merica secukupnya

Gula secukupnya

Cara Membuat:

1. Iris bawang merah, cabai, dan daun bawang.

2. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah hingga harum.

3. Masukkan cabai, aduk hingga layu.

4. Tambahkan tuna, lalu aduk rata.

5. Beri garam, merica, dan sedikit gula sesuai selera.

6. Masukkan daun bawang, lalu masak sebentar hingga semua bumbu meresap.

7. Sajikan hangat bersama nasi putih.

Tumis tuna bawang pedas ini punya rasa gurih yang sederhana namun tetap menggoda. Aroma bawang yang harum berpadu dengan pedas cabai membuat hidangan ini terasa makin nikmat.