Nola Amalia Rosyada
Minggu, 10 Mei 2026 | 11.30 WIB

Resep Beef Enoki Rolls: Gurih, Juicy, dan Comfort Food Anti Gagal

Potret beef enoki rolls dengan daging sapi dan jamur enoki yang juicy (Instagram @madebythewa)

JawaPos.com - Beef enoki rolls jadi salah satu menu rumahan yang simpel tapi terasa spesial. Perpaduan daging sapi slice yang gurih dengan jamur enoki yang lembut menciptakan tekstur yang unik dan juicy di setiap gigitan. Seperti dikutip dari Instagram @madebythewa (resep dari @hendrikpyong), hidangan ini cocok untuk menu comfort food di rumah.

Jamur enoki yang dibungkus daging sapi membuat rasa bumbu lebih meresap sempurna. Ditambah saus berbasis kecap dan minyak wijen, hasil akhirnya jadi gurih, sedikit manis, dan aromatik. Menu ini juga cocok disajikan sebagai lauk utama dengan nasi hangat.

Selain rasanya yang enak, cara membuatnya juga cukup praktis dan tidak butuh teknik rumit. Cocok untuk kamu yang ingin masak cepat tapi tetap terasa 'niat'.

Bahan-Bahan:

200 gram daging sapi slice
2 pack jamur enoki
3 sdm kecap asin
1 sdm saus tiram
2 sdm kecap ikan
2 sdm minyak wijen
1 sdm gula
1 sdt kaldu jamur
1/2 sdt lada putih
1/2 sdt kaldu bubuk
8 siung bawang putih
5 cabai keriting
Daun bawang secukupnya
100 ml air

Cara Membuat:

1. Bersihkan jamur enoki, lalu bagi menjadi beberapa bagian kecil.
2. Gulung enoki dengan irisan daging sapi hingga tertutup rapat.
3. Panaskan sedikit minyak, lalu masak beef enoki rolls hingga daging berubah warna.
4. Tumis bawang putih dan cabai hingga harum.
5. Masukkan kecap asin, saus tiram, kecap ikan, minyak wijen, gula, kaldu jamur, lada, dan kaldu bubuk. Aduk rata.
6. Tambahkan air, lalu masak hingga saus sedikit mengental.
7. Masukkan beef enoki rolls, aduk hingga seluruh bagian terbalut saus.
8. Tambahkan daun bawang, lalu sajikan hangat.

Beef enoki rolls ini punya rasa gurih yang dalam dengan tekstur juicy dari daging dan lembut dari jamur enoki. Sausnya kaya rasa dan meresap sempurna ke dalam setiap gulungan.

Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin menu praktis tapi tetap terasa istimewa. Simple, comforting, dan pastinya bikin nagih dan wajib masuk daftar masakan rumahan favorit!

Editor: Candra Mega Sari
