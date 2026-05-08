Resep Buttery Rotiboy Toast: Roti Panggang Kopi yang Wangi dan Lumer

Potret buttery Rotiboy toast dengan aroma kopi khas dan butter lumer (Instagram @recipe.my)
JawaPos.com - Untuk pecinta roti manis dengan aroma kopi yang khas, buttery Rotiboy toast ini wajib dicoba. Seperti dikutip dari @recipie.my, resep ini menghadirkan sensasi roti ala bakery dengan lapisan coffee spread yang harum dan butter yang lumer di dalam.
Rotiboy terkenal dengan aroma kopi yang menggoda saat dipanggang. Kali ini, versi toast-nya dibuat lebih praktis menggunakan roti tawar tipis. Meski sederhana, hasil akhirnya tetap terasa spesial dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam.
Menu ini cocok dijadikan camilan sore, teman minum kopi, atau ide sarapan manis yang mudah dibuat di rumah. Aromanya yang wangi saat dipanggang juga bikin suasana dapur terasa seperti bakery.
Bahan-Bahan:
6 lembar roti tawar tipis
1 butir telur untuk olesan
6 potong salted butter
Bahan Coffee Spread:
120 gram salted butter
1 cup gula
1 butir telur
1 sdm kopi instan
1 sdm air panas
1 cup tepung terigu serbaguna
1 sdt vanilla extract
Cara Membuat Coffee Spread:
1. Larutkan kopi instan dengan air panas.
2. Kocok salted butter dan gula hingga lembut.
3. Tambahkan telur dan vanilla extract, lalu aduk rata.
4. Masukkan larutan kopi.
5. Tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit hingga menjadi adonan spread yang lembut.
Penyelesaian:
1. Siapkan roti tawar, lalu letakkan potongan salted butter di tengah.
2. Lipat atau susun sesuai selera.
3. Oles permukaan roti dengan telur.
4. Tambahkan coffee spread di atas roti.
5. Panggang pada suhu 180°C selama 12-15 menit hingga keemasan dan harum.
Buttery Rotiboy toast ini punya perpaduan rasa manis, gurih, dan aroma kopi yang khas. Saat dipanggang, butter di dalam roti akan meleleh sehingga menghasilkan tekstur lembut dan moist di bagian tengah.
Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin membuat camilan ala bakery dengan bahan sederhana. Praktis, harum, dan super nikmat disantap hangat dan siap bikin satu rumah tergoda aromanya!
