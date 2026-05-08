Nola Amalia Rosyada
Jumat, 8 Mei 2026 | 13.45 WIB

Resep Pangsit Ayam Chili Oil: Pedas Gurih dan Super Nagih

Potret pangsit ayam chili oil dengan isian juicy dan gurih (Instagram @leonitable)

JawaPos.com - Pangsit selalu jadi comfort food favorit banyak orang, apalagi kalau dipadukan dengan chili oil yang pedas dan aromatik. Kali ini, kamu bisa mencoba pangsit ayam chili oil yang gurih, juicy, dan bikin nagih. Seperti dikutip dari @leonitable, resep ini cocok untuk camilan maupun menu makan praktis di rumah.

Isian pangsit menggunakan paha ayam yang dihaluskan sehingga teksturnya lebih lembut dan juicy. Tambahan bawang putih, daun bawang, dan saus tiram membuat rasanya semakin kaya. Sementara itu, saus chili oil-nya menghadirkan kombinasi pedas, gurih, dan sedikit manis yang membuat setiap gigitan terasa lebih nikmat.

Menu ini cocok disantap hangat, baik sebagai cemilan sore, menu malam, atau bahkan ide jualan yang menarik.

Bahan-Bahan Isian:
250 gram paha ayam
1 putih telur
6 siung bawang putih
2 batang daun bawang (tumis)
3 sdt maizena
1 sdm tepung tapioka
1 sdt kaldu ayam bubuk
1 sdt penyedap
2 sdt gula
1 sdt lada bubuk
1/2 sdt garam
1 sdm saus tiram

Bahan Saus Chili Oil:
3 sdm chili oil
2 sdm saus cabai
1 sdm saus tomat
1 sdt gula
Kaldu jamur secukupnya
Tumisan bawang putih dan bawang merah
1 sdt kecap asin
1 sdt minyak wijen

Cara Membuat:
1. Haluskan paha ayam bersama putih telur hingga lembut.
2. Tambahkan bawang putih, daun bawang tumis, maizena, tapioka, kaldu ayam, gula, lada, garam, dan saus tiram. Aduk hingga rata.
3. Ambil kulit pangsit, isi dengan adonan ayam secukupnya, lalu lipat dan rapatkan.
4. Rebus atau kukus pangsit hingga matang.

Cara Membuat Saus:
1. Campurkan chili oil, saus cabai, saus tomat, gula, kaldu jamur, tumisan bawang, kecap asin, dan minyak wijen.
2. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

Penyajian:
1. Tata pangsit matang di dalam mangkuk.
2. Siram dengan saus chili oil.
3. Tambahkan daun bawang atau wijen jika suka.

Pangsit ayam chili oil ini punya tekstur lembut dengan rasa gurih yang kuat. Saus chili oil-nya memberikan sensasi pedas yang harum dan bikin ketagihan.

Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang suka makanan pedas dengan cara pembuatan yang tidak terlalu rumit. Hangat, gurih, dan penuh rasa—siap jadi menu favorit baru di rumah!

Editor: Candra Mega Sari
