13 Spot Kuliner Bebek di Semarang dengan Perpaduan Rasa Gurih, Pedas, dan Rempah yang Sempurna

JawaPos.Com - Semarang tidak hanya identik dengan lumpia, tahu gimbal, atau soto khas yang melegenda, tetapi juga punya banyak pilihan kuliner bebek yang siap memanjakan pecinta makanan Nusantara.

Dari bebek goreng dengan kulit renyah, bebek bakar dengan bumbu manis gurih, hingga olahan bebek pedas dengan rempah yang kuat, kota ini menawarkan banyak tempat makan yang cocok untuk berburu cita rasa autentik.

Perpaduan daging bebek yang empuk, sambal yang menggigit, dan racikan bumbu yang meresap sempurna membuat kuliner ini selalu punya tempat spesial di hati penikmat makanan.

Menariknya, tempat makan bebek di Semarang hadir dengan konsep yang beragam.

Ada warung sederhana dengan resep turun-temurun yang tetap ramai sejak dulu, ada pula restoran modern yang menawarkan pengalaman makan nyaman bersama keluarga.

Dengan porsi yang mengenyangkan dan harga yang relatif ramah di kantong, kuliner bebek menjadi pilihan tepat untuk makan siang maupun makan malam.

Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi bebek enak di Semarang, daftar ini layak masuk agenda wisata kuliner berikutnya.

Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas spot kuliner bebek di Semarang yang wajib dicoba.

1. Bebek Goreng Pak Thori

Bebek Goreng Pak Thori menjadi salah satu tempat favorit pecinta kuliner bebek di Semarang karena terkenal dengan daging bebek yang empuk dan kaya rasa.

Tempat makan ini dikenal mampu menghadirkan olahan bebek dengan bumbu rempah yang meresap hingga ke bagian dalam sehingga menghasilkan rasa gurih yang kuat namun tetap seimbang di lidah.

Proses memasak bebek dilakukan cukup lama sehingga tekstur dagingnya terasa lembut dan mudah dinikmati.

Setelah digoreng, bagian kulitnya memiliki tekstur renyah yang membuat sensasi makan terasa semakin nikmat dan memuaskan.

Sambal pedas khas yang disajikan bersama menu utama menjadi salah satu daya tarik utama karena memiliki rasa pedas gurih yang cocok dipadukan dengan nasi putih hangat dan lalapan segar.