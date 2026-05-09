14 Rekomendasi Bebek Legendaris di Yogyakarta: Daging Empuk, Bumbu Meresap dan Banyak Diburu Pecinta Kuliner Nusantara

Ilustrasi rekomendasi tempat makan bebek di Yogyakarta. (Magnific)
JawaPos.Com - Yogyakarta tidak hanya identik dengan gudeg, bakmi Jawa, dan angkringan, tetapi juga memiliki deretan kuliner bebek yang menjadi favorit banyak pecinta makanan Nusantara.
Dari bebek goreng dengan kulit renyah hingga bebek berbumbu rempah yang dimasak hingga meresap sempurna, kota ini menawarkan banyak pilihan tempat makan yang siap memanjakan lidah.
Daging bebek yang empuk dengan sambal pedas menggoda menjadi kombinasi yang membuat banyak orang rela datang kembali.
Menariknya, sejumlah tempat makan bebek di Yogyakarta sudah dikenal luas sebagai kuliner legendaris dengan pelanggan setia dari berbagai generasi.
Beberapa di antaranya mempertahankan resep turun-temurun, sementara lainnya menghadirkan racikan khas dengan sentuhan modern tanpa menghilangkan cita rasa autentik.
Inilah yang membuat kuliner bebek di Kota Pelajar selalu punya tempat spesial di hati para penikmat makanan.
Bagi Anda yang sedang berburu kuliner bebek terbaik saat berada di Yogyakarta, daftar ini layak masuk itinerary wisata makan Anda.
Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas rekomendasi bebek legendaris di Yogyakarta yang wajib dicoba.
1. Bebek Goreng H. Slamet Yogyakarta
Bebek Goreng H. Slamet menjadi salah satu nama yang paling populer bagi pecinta kuliner bebek di Yogyakarta.
Tempat makan ini dikenal karena berhasil menghadirkan daging bebek yang empuk dengan bumbu yang meresap hingga ke bagian dalam sehingga menghasilkan rasa gurih yang sangat kuat dan nikmat.
Proses pengolahan bebek dilakukan dengan racikan rempah khas sehingga aroma gurihnya langsung terasa sejak hidangan disajikan.
Setelah digoreng, bagian kulitnya memiliki tekstur renyah yang membuat sensasi makan terasa semakin memuaskan.
Salah satu menu andalan yang paling dicari pelanggan adalah sambal koreknya.
Sambal ini memiliki rasa pedas gurih dengan aroma bawang yang khas dan sangat cocok dipadukan dengan nasi putih hangat serta lalapan segar.
