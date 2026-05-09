15 Rekomendasi Tempat Makan Bebek di Surabaya, Rasa Premium dan Harganya Pun Masih Sangat Bersahabat

JawaPos.Com - Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan ragam kuliner bebek yang selalu berhasil memikat pecinta makanan Nusantara.

Mulai dari bebek goreng khas Madura, bebek kremes dengan sambal pedas menggigit, hingga bebek berbumbu hitam yang kaya rempah, semuanya bisa dengan mudah ditemukan di Kota Pahlawan.

Daging bebek yang empuk, kulit renyah, dan sambal yang nendang menjadi kombinasi yang membuat banyak orang selalu ingin kembali mencicipinya.

Menariknya, banyak tempat makan bebek di Surabaya yang menawarkan kualitas rasa premium tanpa membuat dompet menjerit.

Beberapa warung sederhana bahkan sudah melegenda karena mampu mempertahankan cita rasa autentik selama bertahun-tahun.

Sementara itu, restoran dengan konsep lebih modern juga menghadirkan pengalaman makan yang nyaman dengan kualitas bahan yang tetap terjaga.

Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi kuliner bebek terbaik di Surabaya, daftar ini layak masuk wishlist wisata kuliner berikutnya.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas rekomendasi tempat makan bebek di Surabaya yang wajib dicoba.

1. Bebek Sinjay Cabang Surabaya

Bebek Sinjay menjadi salah satu nama yang paling sering disebut saat membahas kuliner bebek enak di Surabaya.

Tempat makan ini terkenal karena berhasil menghadirkan perpaduan daging bebek empuk, kulit renyah, dan sambal pencit khas Madura yang memiliki rasa pedas segar dan sangat menggugah selera.

Daging bebeknya dimasak hingga benar-benar empuk sehingga mudah dinikmati tanpa terasa alot.

Bagian kulitnya digoreng hingga renyah dan menghasilkan sensasi gurih yang semakin nikmat saat dipadukan dengan nasi hangat.

Salah satu daya tarik utama Bebek Sinjay adalah sambal pencitnya yang dibuat menggunakan irisan mangga muda dan cabai segar.