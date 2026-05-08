14 Spot Nasi Liwet di Semarang dengan Rasa Premium dan Bumbu Khas yang Sulit Ditandingi

JawaPos.Com - Semarang tidak hanya dikenal dengan lumpia dan tahu gimbalnya, tetapi juga memiliki banyak tempat makan nasi liwet yang selalu ramai pengunjung.

Kuliner khas Jawa ini terkenal dengan nasi gurih yang dimasak menggunakan santan dan rempah pilihan sehingga menghasilkan cita rasa yang kaya dan menggugah selera.

Dipadukan dengan ayam suwir, telur pindang, sayur labu siam, dan kuah areh yang gurih, nasi liwet menjadi hidangan yang cocok dinikmati kapan saja, terutama saat malam hari bersama keluarga atau teman.

Menariknya, banyak spot nasi liwet di Semarang yang menghadirkan rasa premium dengan bumbu khas yang sulit ditemukan di tempat lain.

Beberapa tempat bahkan masih mempertahankan resep tradisional turun-temurun sehingga kualitas rasa tetap terjaga hingga sekarang.

Meski tampil sederhana, kelezatan nasi liwet di kota ini mampu membuat pelanggan selalu ingin kembali.

Dengan harga yang relatif terjangkau dan porsi yang mengenyangkan, nasi liwet di Semarang menjadi salah satu kuliner favorit warga lokal maupun wisatawan.

Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas spot nasi liwet di Semarang yang wajib Anda coba.

1. Nasi Liwet Bu Widodo

Nasi Liwet Bu Widodo menjadi salah satu tempat makan favorit pecinta kuliner tradisional di Semarang.

Tempat ini terkenal dengan cita rasa nasi liwet yang gurih dan konsisten sehingga memiliki banyak pelanggan setia.

Nasinya dimasak menggunakan santan sehingga menghasilkan tekstur pulen dengan aroma harum yang langsung terasa saat hidangan disajikan.

Lauk seperti ayam suwir berbumbu, telur pindang, dan sayur labu siam membuat hidangan terasa semakin lengkap dan mengenyangkan.

Kuah areh santan yang kental menjadi salah satu ciri khas utama tempat ini.