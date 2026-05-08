10 Tempat Makan Nasi Liwet di Bandung dengan Harga Murah, Porsi Besar, dan Rasa yang Sulit Dilupakan

JawaPos.Com - Bandung tidak hanya terkenal dengan kuliner kekinian dan jajanan viral, tetapi juga memiliki banyak tempat makan nasi liwet yang selalu ramai pengunjung.

Hidangan khas Nusantara ini menjadi favorit banyak orang karena rasa nasi yang gurih, dimasak menggunakan santan dan rempah-rempah pilihan sehingga menghasilkan cita rasa yang kaya dan menggugah selera.

Dipadukan dengan lauk seperti ayam goreng, ikan asin, tahu, tempe, sambal, dan lalapan segar, nasi liwet menjadi menu yang cocok dinikmati bersama keluarga maupun teman.

Menariknya, banyak tempat makan nasi liwet di Bandung yang menawarkan porsi besar dengan harga yang tetap bersahabat.

Meski beberapa tempat tampil sederhana, kualitas rasa yang disajikan mampu bersaing dengan restoran besar.

Bahkan beberapa warung nasi liwet sudah memiliki pelanggan setia karena rasa autentik dan suasana makan khas Sunda yang nyaman serta hangat.

Dengan pilihan lauk lengkap dan suasana makan yang cocok untuk berkumpul, nasi liwet di Bandung selalu berhasil membuat pelanggan ingin kembali lagi.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh tempat makan nasi liwet di Bandung yang wajib Anda coba.

1. Nasi Liwet Asep Stroberi

Nasi Liwet Asep Stroberi menjadi salah satu tempat makan favorit di Bandung untuk menikmati nasi liwet khas Sunda dengan suasana yang nyaman dan hangat.

Tempat ini cukup populer di kalangan wisatawan maupun warga lokal karena menawarkan perpaduan rasa tradisional dan konsep makan khas Sunda yang menyenangkan.

Nasinya dimasak menggunakan santan dan rempah pilihan sehingga menghasilkan aroma harum dengan tekstur pulen yang sangat nikmat saat disantap hangat.

Rasa gurih nasi liwet terasa merata dan cocok dipadukan dengan berbagai lauk tradisional khas Sunda.

Seporsi nasi liwet biasanya disajikan bersama ayam goreng, ikan asin, tahu, tempe, sambal, dan lalapan segar.