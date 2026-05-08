11 Rekomendasi Kuliner Nasi Liwet di Yogyakarta dengan Perpaduan Ayam Suwir dan Areh yang Memanjakan Lidah

JawaPos.Com - Yogyakarta selalu memiliki cara untuk memanjakan pecinta kuliner tradisional, salah satunya lewat sajian nasi liwet yang gurih dan kaya rasa.

Hidangan khas Jawa ini terkenal dengan nasi yang dimasak menggunakan santan dan rempah pilihan sehingga menghasilkan tekstur pulen dengan rasa yang begitu nikmat.

Dipadukan dengan ayam suwir berbumbu, telur pindang, labu siam, dan kuah areh santan yang gurih, nasi liwet menjadi menu favorit yang cocok dinikmati kapan saja, terutama saat malam hari.

Menariknya, banyak tempat makan nasi liwet di Yogyakarta yang masih mempertahankan resep tradisional turun-temurun.

Beberapa di antaranya bahkan sudah menjadi kuliner legendaris yang selalu dipadati wisatawan maupun warga lokal.

Suasana khas Jogja yang hangat dan santai juga membuat pengalaman menikmati nasi liwet terasa lebih istimewa dan berkesan.

Dengan harga yang relatif terjangkau dan pilihan lauk yang lengkap, nasi liwet di Yogyakarta menjadi salah satu kuliner wajib saat berkunjung ke Kota Pelajar.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas rekomendasi nasi liwet di Yogyakarta dengan perpaduan ayam suwir dan areh yang memanjakan lidah.

1. Nasi Liwet Bu Wiryo

Nasi Liwet Bu Wiryo menjadi salah satu tempat makan favorit pecinta kuliner tradisional di Yogyakarta.

Tempat ini dikenal dengan cita rasa nasi liwet khas Jawa yang gurih, lembut, dan terasa sangat nyaman di lidah.

Nasinya dimasak menggunakan santan sehingga menghasilkan tekstur yang pulen dengan aroma harum yang menggugah selera.

Seporsi nasi liwet biasanya disajikan bersama ayam suwir berbumbu, telur pindang, sayur labu siam, dan kuah areh santan yang kental serta gurih.

Perpaduan rasa gurih santan dan ayam berbumbu menciptakan sensasi makan yang sederhana namun sangat memuaskan.