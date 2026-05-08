13 Tempat Makan Paling Enak di Trawas Mojokerto, Kuliner Lezat yang Jangan Sampek Terlewat

JawaPos.com – Trawas adalah salah satu kawasan wisata alam di Mojokerto yang tak hanya memanjakan mata dengan pemandangannya, tetapi juga menawarkan ragam kuliner yang menggugah selera.

Banyak tempat makan enak di Trawas yang hadir dengan suasana alam terbuka, mulai dari restoran di tengah hutan hingga kafe bergaya tradisional Jawa.

Pilihan menunya pun beragam, dari masakan lokal hingga sajian modern yang cocok untuk berbagai selera.

Dilansir dari laman GoTravelly dan SuperApp pada Jumat (8/5), berikut 13 rekomendasi tempat makan kuliner enak di Trawas Mojokerto.

1. Restoran Alas

Restoran ini terletak di kawasan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Seloliman yang dikelilingi hutan lebat, tepatnya di Dusun Biting, Kelurahan Seloliman, dan buka setiap hari pukul 07.00 hingga 21.00 WIB.

Menu yang tersedia mencakup nasi goreng Jawa, nasi goreng spesial, gurami bakar, dan cah kangkung, dengan pilihan minuman seperti susu jahe, wedang jahe, dan jahe madu.

Selain restoran, tempat ini juga menyediakan penginapan dengan kamar mandi outdoor yang unik bagi pengunjung.

2. Waroeng Desa