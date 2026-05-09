12 Tempat Makan Seafood Kaki Lima di Bandung dengan Kualitas Sultan dan Porsi yang Melimpah

JawaPos.Com - Bandung tidak hanya dikenal dengan kuliner khas Sunda, jajanan legendaris, dan kafe kekinian, tetapi juga memiliki banyak tempat makan seafood kaki lima yang kualitas rasanya mampu menyaingi restoran besar.

Bagi pecinta kepiting saus padang, kerang hijau rebus, cumi goreng tepung, udang bakar, hingga aneka ikan dengan bumbu melimpah, Kota Kembang menawarkan banyak spot kuliner malam yang selalu ramai pembeli.

Menariknya, banyak tempat seafood kaki lima di Bandung yang menyajikan porsi besar dengan harga yang tetap bersahabat, menjadikannya favorit bagi mahasiswa, keluarga, hingga wisatawan.

Daya tarik utama seafood kaki lima di Bandung terletak pada bumbu yang berani, bahan yang relatif segar, serta sensasi makan santai dengan suasana khas street food yang ramai dan seru.

Beberapa tempat bahkan sudah punya pelanggan setia selama bertahun-tahun karena rasa yang konsisten dan pilihan menu yang lengkap.

Dari seafood saus padang pedas gurih hingga olahan saus tiram yang kaya rasa, semuanya siap memanjakan lidah pecinta makanan laut.

Jika Anda sedang mencari tempat makan seafood murah enak di Bandung, daftar ini layak masuk agenda wisata kuliner berikutnya.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas tempat makan seafood kaki lima di Bandung yang wajib dicoba.

1. Seafood Kiloan Bang Bopak

Seafood Kiloan Bang Bopak menjadi salah satu tempat favorit pecinta seafood di Bandung yang ingin makan puas tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Tempat ini terkenal dengan pilihan menu seafood yang lengkap, mulai dari kerang hijau, cumi, kepiting, hingga udang dengan berbagai pilihan saus seperti saus padang, saus tiram, hingga lada hitam.

Bumbu yang meresap dan porsi yang melimpah membuat banyak pelanggan merasa puas.

Suasana kaki lima yang santai justru menjadi daya tarik tersendiri, terutama saat malam hari ketika tempat ini dipenuhi pengunjung.

Harga menu berkisar Rp30.000 hingga Rp150.000 tergantung jenis seafood dan ukuran porsi.