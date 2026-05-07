Resep Oseng Daging Telur Asin: Gurih Creamy dengan Sentuhan Pedas

Potret oseng daging telur asin tang gurih, creamy, dan pedas. (Sumber: instagram.com/@adekoerniawan_s)
Bahan-bahan:
300 gram daging sapi has dalam
2 sdm saus tiram
1 sdm minyak wijen
1 sdm kecap asin
1 sdt merica bubuk
1 sdt kaldu jamur
1/4 sdt gula pasir
1 sdt tepung maizena
Minyak secukupnya
Bahan Saus Telur Asin:
3 kuning telur asin
1 sdm mentega
2 siung bawang putih (cincang)
3 buah cabai merah keriting
Daun bawang secukupnya
1/4 sdt kaldu jamur
Sejumput gula pasir
Cara Membuat:
1. Iris tipis daging sapi, lalu marinasi dengan saus tiram, kecap asin, minyak wijen, merica, kaldu jamur, gula, dan maizena. Diamkan beberapa menit.
2. Panaskan minyak, lalu tumis daging hingga matang. Angkat dan sisihkan.
3. Haluskan atau hancurkan kuning telur asin.
4. Lelehkan mentega, lalu tumis bawang putih hingga harum.
5. Masukkan cabai merah, aduk sebentar.
6. Tambahkan kuning telur asin, lalu aduk hingga berbusa dan creamy.
7. Masukkan daging yang sudah dimasak, aduk hingga tercampur rata.
8. Tambahkan kaldu jamur dan sedikit gula, koreksi rasa.
9. Masukkan daun bawang, aduk sebentar lalu angkat.
Oseng daging telur asin ini punya rasa gurih yang dominan dengan tekstur creamy dari saus telur asin. Dagingnya tetap juicy, sementara cabai memberikan sedikit sentuhan pedas yang seimbang.
Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin menghadirkan menu rumahan dengan rasa ala restoran. Praktis, kaya rasa, dan pastinya bikin makan jadi lebih lahap. Yuk, coba di rumah!
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama