Nola Amalia Rosyada
Kamis, 7 Mei 2026 | 13.28 WIB

Resep Oseng Daging Telur Asin: Gurih Creamy dengan Sentuhan Pedas

Potret oseng daging telur asin tang gurih, creamy, dan pedas. (Sumber: instagram.com/@adekoerniawan_s)

Bahan-bahan:
300 gram daging sapi has dalam
2 sdm saus tiram
1 sdm minyak wijen
1 sdm kecap asin
1 sdt merica bubuk
1 sdt kaldu jamur
1/4 sdt gula pasir
1 sdt tepung maizena
Minyak secukupnya

Bahan Saus Telur Asin:
3 kuning telur asin
1 sdm mentega
2 siung bawang putih (cincang)
3 buah cabai merah keriting
Daun bawang secukupnya
1/4 sdt kaldu jamur
Sejumput gula pasir

Cara Membuat:
1. Iris tipis daging sapi, lalu marinasi dengan saus tiram, kecap asin, minyak wijen, merica, kaldu jamur, gula, dan maizena. Diamkan beberapa menit.
2. Panaskan minyak, lalu tumis daging hingga matang. Angkat dan sisihkan.
3. Haluskan atau hancurkan kuning telur asin.
4. Lelehkan mentega, lalu tumis bawang putih hingga harum.
5. Masukkan cabai merah, aduk sebentar.
6. Tambahkan kuning telur asin, lalu aduk hingga berbusa dan creamy.
7. Masukkan daging yang sudah dimasak, aduk hingga tercampur rata.
8. Tambahkan kaldu jamur dan sedikit gula, koreksi rasa.
9. Masukkan daun bawang, aduk sebentar lalu angkat.

Oseng daging telur asin ini punya rasa gurih yang dominan dengan tekstur creamy dari saus telur asin. Dagingnya tetap juicy, sementara cabai memberikan sedikit sentuhan pedas yang seimbang.

Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin menghadirkan menu rumahan dengan rasa ala restoran. Praktis, kaya rasa, dan pastinya bikin makan jadi lebih lahap. Yuk, coba di rumah!

Editor: Setyo Adi Nugroho
