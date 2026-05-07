Nola Amalia Rosyada
Kamis, 7 Mei 2026 | 13.43 WIB

Resep Spaghetti Bolognese Rumahan: Gurih, Praktis, dan Favorit Keluarga

Potret spaghetti bolognese simpel dengan saus gurih dan daging cincang. (Sumber: instagram.com/@zaka_home)

Bahan-bahan:
250 gram spaghetti
1 sdm garam
1 sdm minyak
1 buah bawang bombay
3 siung bawang putih
250 gram daging sapi cincang
1/2 sdt garam
1/2 sdt kaldu jamur
1/2 sdt lada bubuk
1 sdm gula pasir
1 sdm oregano atau basil kering
315 gram saus spaghetti bolognese
50 ml air

Cara Membuat:
1. Rebus spaghetti dalam air mendidih yang sudah diberi garam dan minyak hingga al dente, lalu tiriskan.
2. Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum.
3. Masukkan daging sapi cincang, masak hingga berubah warna dan matang.
4. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada, dan gula, lalu aduk rata.
5. Masukkan saus bolognese dan air, lalu masak hingga mendidih dan mengental.
6. Tambahkan oregano atau basil, aduk kembali.
7. Sajikan spaghetti dengan saus di atasnya atau campurkan langsung sesuai selera.

Spaghetti bolognese ini memiliki rasa gurih yang seimbang dengan sedikit sentuhan manis dari sausnya. Tekstur daging cincang yang juicy berpadu dengan pasta yang kenyal membuat hidangan ini semakin nikmat.

Sebagai penutup, resep ini membuktikan bahwa masakan ala restoran bisa dibuat dengan mudah di rumah. Praktis, lezat, dan disukai semua umur—tidak heran kalau menu ini selalu jadi favorit keluarga. Yuk, coba bikin sendiri!

Editor: Setyo Adi Nugroho
