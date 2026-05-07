Nola Amalia Rosyada
Kamis, 7 Mei 2026 | 13.32 WIB

Resep Kacang Panjang Tumis Bawang Putih: Simpel, Gurih, dan Super Satset

Potret kacang panjang tumis bawang putih yang praktis dan sat-set. Sumber: instagram.com/@siva_justine)

Bahan-bahan:
300 gram kacang panjang
100 ml minyak goreng
1/2 sdt garam
1/2 sdt merica bubuk
2 sdt bawang putih bubuk
2 sdm air

Cara Membuat:
1. Panaskan minyak, lalu goreng kacang panjang dengan api sedang selama sekitar 2 menit.
2. Tiriskan minyak dari wajan hingga hampir habis.
3. Tambahkan garam, merica, bawang putih bubuk, dan air.
4. Aduk cepat hingga semua bahan tercampur rata.
5. Matikan api.
6. Sajikan dengan tambahan taburan bawang putih bubuk di atasnya.

Kacang panjang tumis bawang putih ini punya tekstur renyah dengan rasa gurih yang sederhana tapi bikin nagih. Aroma bawang putihnya juga jadi daya tarik utama yang bikin selera makan meningkat.

Sebagai penutup, resep ini membuktikan bahwa masakan simpel bisa tetap lezat tanpa perlu banyak bahan. Praktis, cepat, dan cocok untuk menu sehari-hari dan wajib dicoba di rumah!

Editor: Setyo Adi Nugroho
