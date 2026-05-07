Resep Ayam Nanking Saus Asam Manis: Unik, Crispy, dan Bikin Nagih

JawaPos.com - Kalau kamu lagi cari olahan ayam yang beda dari biasanya, ayam nanking saus asam manis ini wajib masuk daftar coba. Selain rasanya enak, cara membuatnya juga unik karena adonan ayam dibentuk di atas daun pisang sebelum digoreng. Seperti dikutip dari @ummu_aleyya, resep ini simpel tapi hasilnya bikin nagih.



Ayam nanking punya tekstur lembut di dalam dengan bagian luar yang sedikit crispy. Dipadukan dengan saus asam manis yang segar dan sedikit pedas, rasanya jadi makin lengkap. Menu ini cocok banget untuk lauk makan siang atau makan malam yang tidak membosankan.



Selain itu, proses pembuatannya juga tidak terlalu ribet dan bisa jadi aktivitas seru di dapur, apalagi kalau dibuat bareng keluarga.



Bahan-bahan:

300 gram ayam fillet

1 butir telur

3 siung bawang putih

Kaldu jamur secukupnya

Garam secukupnya

Lada bubuk secukupnya

Saus tiram secukupnya

3 sdm tepung tapioka



Bahan Saus Asam Manis:

2 sdm saus tomat

1 sdm saus sambal

1 sdm gula

Garam dan penyedap secukupnya

250 ml air

1 sdm maizena (larutkan dengan air)



Cara Membuat:

1. Haluskan ayam fillet bersama bawang putih hingga lembut.

2. Tambahkan telur, kaldu jamur, garam, lada, saus tiram, dan tepung tapioka. Aduk hingga rata.

3. Ambil daun pisang, lalu oles sedikit minyak agar tidak lengket.

4. Ambil adonan ayam, bentuk pipih di atas daun pisang.

5. Panaskan minyak, lalu goreng adonan bersama daun pisang (nanti adonan akan lepas sendiri).

6. Goreng hingga matang dan berwarna keemasan, lalu tiriskan.





Cara Membuat Saus:

1. Campurkan saus tomat, saus sambal, gula, garam, dan air.

2. Masak hingga mendidih.

3 Tambahkan larutan maizena, aduk hingga saus mengental.



Ayam nanking ini punya tekstur yang lembut, juicy, dan sedikit crispy di luar. Saus asam manisnya memberikan rasa segar yang bikin hidangan ini semakin spesial.



Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda tapi tetap mudah dibuat. Dengan tampilan yang unik dan rasa yang lezat, ayam nanking saus asam manis ini dijamin jadi favorit baru di rumah. Yuk, recook!