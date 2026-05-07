Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Kamis, 7 Mei 2026 | 13.20 WIB

Resep Ayam Nanking Saus Asam Manis: Unik, Crispy, dan Bikin Nagih

Potret ayam nanking saus asam manis yang unik dan simpel. (Sumber: instagram.com/@ummu_aleyya)


JawaPos.com - Kalau kamu lagi cari olahan ayam yang beda dari biasanya, ayam nanking saus asam manis ini wajib masuk daftar coba. Selain rasanya enak, cara membuatnya juga unik karena adonan ayam dibentuk di atas daun pisang sebelum digoreng. Seperti dikutip dari @ummu_aleyya, resep ini simpel tapi hasilnya bikin nagih.

Ayam nanking punya tekstur lembut di dalam dengan bagian luar yang sedikit crispy. Dipadukan dengan saus asam manis yang segar dan sedikit pedas, rasanya jadi makin lengkap. Menu ini cocok banget untuk lauk makan siang atau makan malam yang tidak membosankan.

Selain itu, proses pembuatannya juga tidak terlalu ribet dan bisa jadi aktivitas seru di dapur, apalagi kalau dibuat bareng keluarga.

Bahan-bahan:
300 gram ayam fillet
1 butir telur
3 siung bawang putih
Kaldu jamur secukupnya
Garam secukupnya
Lada bubuk secukupnya
Saus tiram secukupnya
3 sdm tepung tapioka

Bahan Saus Asam Manis:
2 sdm saus tomat
1 sdm saus sambal
1 sdm gula
Garam dan penyedap secukupnya
250 ml air
1 sdm maizena (larutkan dengan air)

Cara Membuat:
1. Haluskan ayam fillet bersama bawang putih hingga lembut.
2. Tambahkan telur, kaldu jamur, garam, lada, saus tiram, dan tepung tapioka. Aduk hingga rata.
3. Ambil daun pisang, lalu oles sedikit minyak agar tidak lengket.
4. Ambil adonan ayam, bentuk pipih di atas daun pisang.
5. Panaskan minyak, lalu goreng adonan bersama daun pisang (nanti adonan akan lepas sendiri).
6. Goreng hingga matang dan berwarna keemasan, lalu tiriskan.

Cara Membuat Saus:
1. Campurkan saus tomat, saus sambal, gula, garam, dan air.
2. Masak hingga mendidih.
3 Tambahkan larutan maizena, aduk hingga saus mengental.

Ayam nanking ini punya tekstur yang lembut, juicy, dan sedikit crispy di luar. Saus asam manisnya memberikan rasa segar yang bikin hidangan ini semakin spesial.

Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda tapi tetap mudah dibuat. Dengan tampilan yang unik dan rasa yang lezat, ayam nanking saus asam manis ini dijamin jadi favorit baru di rumah. Yuk, recook!

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Resep Gacor Duet Gustavo-Risto Terbongkar! 3 Clean Sheet Modal Persebaya Surabaya Hadapi Persis Solo - Image
Sepak Bola Indonesia

Resep Gacor Duet Gustavo-Risto Terbongkar! 3 Clean Sheet Modal Persebaya Surabaya Hadapi Persis Solo

Rabu, 6 Mei 2026 | 13.49 WIB

Resep Bakso Kotak Ayam: Praktis Tanpa Bulat-Bulat, Lembut dan Gurih - Image
Kuliner

Resep Bakso Kotak Ayam: Praktis Tanpa Bulat-Bulat, Lembut dan Gurih

Rabu, 6 Mei 2026 | 12.30 WIB

Resep Sate Lilit Ayam 'Anak Gym': Tinggi Protein, Juicy, dan Tetap Enak - Image
Kuliner

Resep Sate Lilit Ayam 'Anak Gym': Tinggi Protein, Juicy, dan Tetap Enak

Rabu, 6 Mei 2026 | 12.00 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore