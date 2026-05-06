Resep Bakso Kotak Ayam: Praktis Tanpa Bulat-Bulat, Lembut dan Gurih

Potret bakso kotak ayam yang simpel tanpa perlu dibulatkan (Instagram @vina_kitch)
JawaPos.com - Kalau biasanya bikin bakso identik dengan proses membulatkan yang cukup ribet, kini ada versi yang lebih praktis: bakso kotak. Seperti dilansir dari Instagram @vina_kitch, resep ini memungkinkan kamu membuat bakso dengan cara yang lebih cepat tanpa harus capek membentuk satu per satu.
Bakso kotak ini memiliki tekstur yang lembut dan kenyal, mirip perpaduan antara bakso dan dimsum. Disajikan dengan kuah segar pedas asam, rasanya jadi makin nikmat dan cocok untuk disantap kapan saja, apalagi saat cuaca dingin.
Keunggulan lain dari resep ini adalah fleksibilitasnya. Adonan bisa disesuaikan teksturnya, bahkan sisa bakso bisa diolah kembali menjadi nugget. Praktis dan tidak terbuang!
Bahan-Bahan:
500 gram daging ayam
3 siung bawang putih (halus)
1 sdm bawang merah goreng
1 sdt lada bubuk
1 sdt kaldu bubuk
1/2 sdt garam
Penyedap secukupnya
1/3 sdt gula pasir
1 putih telur
3-4 butir es batu
3 sdm tepung tapioka
Cara Membuat:
1. Haluskan daging ayam menggunakan chopper hingga benar-benar lembut agar hasil bakso rapi saat dipotong.
2. Tambahkan bawang putih, bawang merah goreng, lada, kaldu bubuk, garam, gula, putih telur, dan es batu.
3. Proses kembali hingga adonan tercampur rata dan halus.
4. Masukkan tepung tapioka, lalu aduk hingga adonan menjadi lengket.
5. Siapkan loyang yang sudah dioles minyak atau dialasi baking paper/daun.
6. Tuang adonan ke dalam loyang, ratakan permukaannya.
7. Kukus dengan api sedang kecil hingga matang.
8. Angkat, dinginkan, lalu potong sesuai bentuk kotak.
Tips Penting:
- Gunakan api kecil saat mengukus agar bakso tidak terlalu mengembang lalu menyusut saat dingin.
- Tambahan tapioka dan air bisa membuat tekstur lebih kenyal seperti cilok.
- Sisa bakso bisa diolah kembali menjadi nugget agar tidak terbuang.
Bakso kotak ini punya tekstur lembut, kenyal, dan gurih. Sangat cocok disajikan dengan kuah hangat atau bahkan digoreng sebagai camilan.
