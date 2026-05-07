11 Tempat Sarapan di Solo, Menu Favoritnya Paling Cepat Sold Out di Pagi Hari

Ilustrasi tempat sarapan di Solo. (Freepik)
JawaPos.Com - Solo dikenal sebagai salah satu kota kuliner terbaik di Jawa Tengah dengan pilihan makanan tradisional yang selalu menggugah selera, terutama saat pagi hari.
Sejak matahari terbit, berbagai warung makan legendaris di kota ini sudah dipenuhi pelanggan yang berburu menu sarapan favorit sebelum habis terjual.
Mulai dari nasi liwet, soto, timlo, hingga pecel khas Solo, semuanya hadir dengan cita rasa autentik yang sulit ditemukan di tempat lain.
Menariknya, banyak tempat sarapan di Solo yang sudah berdiri puluhan tahun dan tetap mempertahankan resep turun-temurun.
Meski tampil sederhana, rasa yang konsisten dan kualitas bahan yang terjaga membuat tempat-tempat ini selalu ramai setiap pagi.
Bahkan beberapa menu terkenal sering sold out sebelum jam makan siang karena tingginya minat pembeli.
Dengan harga yang relatif terjangkau dan suasana khas Solo yang hangat, menikmati sarapan di kota ini menjadi pengalaman kuliner yang menyenangkan.
Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas tempat sarapan di Solo dengan menu favorit yang selalu sold out pagi hari.
1. Nasi Liwet Wongso Lemu
Nasi Liwet Wongso Lemu sudah lama dikenal sebagai ikon sarapan khas Solo yang tidak pernah kehilangan pesonanya.
Sepiring nasi liwet disajikan hangat dengan tekstur pulen dan aroma santan yang lembut, dipadukan dengan ayam suwir yang gurih, telur pindang yang meresap bumbu, serta sayur labu siam yang dimasak dengan cita rasa ringan namun tetap kaya.
Kuah areh santannya yang kental menjadi kunci kelezatan, memberikan sensasi creamy yang menyelimuti setiap suapan.
Yang membuat tempat ini selalu ramai bukan hanya rasanya, tetapi juga pengalaman makan yang sederhana namun penuh kehangatan.
Banyak pelanggan setia rela datang sejak pagi untuk menikmati hidangan ini sebelum kehabisan, karena popularitasnya yang terus terjaga dari waktu ke waktu.
Harga seporsi berkisar Rp20.000 hingga Rp35.000. Lokasinya berada di kawasan Jalan Teuku Umar yang mudah dijangkau dari pusat kota Solo dan selalu dipadati pengunjung sejak pagi hari.
