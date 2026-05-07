12 Tempat Sarapan di Jakarta dengan Porsi Besar dan Rasa yang Tidak Mengecewakan

JawaPos.Com - Jakarta selalu bergerak sejak dengan beragam rutinitas dari pagi ke pagi. Di tengah aktivitas kota yang padat, sarapan menjadi momen penting untuk mengisi energi sebelum memulai rutinitas.

Tidak heran jika banyak tempat makan di Jakarta menawarkan menu sarapan dengan porsi besar dan rasa yang memuaskan.

Mulai dari bubur ayam, nasi uduk, lontong sayur, hingga soto khas Nusantara, semuanya bisa ditemukan dengan mudah di berbagai sudut ibu kota.

Menariknya, beberapa tempat sarapan di Jakarta sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu dan tetap mempertahankan kualitas rasa yang konsisten.

Bahkan, tidak sedikit yang selalu dipenuhi pelanggan sejak subuh karena terkenal dengan porsi melimpah dan cita rasa autentik.

Suasana warung sederhana hingga restoran modern juga memberikan pilihan yang beragam sesuai selera dan kebutuhan.

Dengan harga yang bervariasi dan menu yang mengenyangkan, tempat-tempat sarapan di Jakarta menjadi favorit para pekerja, mahasiswa, hingga wisatawan.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas tempat sarapan di Jakarta dengan porsi besar dan rasa yang tidak mengecewakan.

1. Bubur Ayam Barito

Bubur Ayam Barito menjadi salah satu destinasi sarapan paling terkenal di Jakarta yang hampir tidak pernah sepi pengunjung, terutama di pagi hari.

Tekstur buburnya sangat lembut dan halus, berpadu sempurna dengan topping ayam suwir yang melimpah serta tambahan cakwe yang renyah.

Kehadiran kacang kedelai goreng, daun bawang, dan bawang goreng memberikan lapisan rasa yang semakin kaya dan kompleks.

Kuah kaldu yang disiram di atasnya menambah sensasi gurih yang hangat di perut, membuat hidangan ini terasa sangat memuaskan.

Porsinya yang besar juga menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin sarapan dengan menu yang benar-benar mengenyangkan.