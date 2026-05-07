14 Spot Sarapan Semarang yang Hidden Gem dengan Harga Terjangkau dan Rasa Premium

Ilustrasi spot sarapan di Semarang. (Magnific)
JawaPos.Com - Semarang selalu punya cara untuk memanjakan pecinta kuliner, termasuk lewat berbagai pilihan sarapan yang lezat dan penuh kejutan.
Tidak hanya tempat makan populer yang ramai wisatawan, kota ini juga menyimpan banyak spot sarapan hidden gem dengan rasa premium dan harga yang tetap bersahabat.
Dari warung sederhana di gang kecil hingga depot legendaris yang tersembunyi, semuanya menawarkan pengalaman kuliner pagi yang sulit dilupakan.
Menu sarapan di Semarang sangat beragam, mulai dari soto ayam khas Semarang, nasi ayam, bubur, lontong opor, hingga aneka jajanan tradisional yang cocok disantap di pagi hari.
Meski beberapa tempat terlihat sederhana, kualitas rasa yang ditawarkan sering kali mampu bersaing dengan restoran besar.
Inilah yang membuat banyak spot sarapan hidden gem selalu dipenuhi pelanggan setia sejak pagi.
Dengan suasana kota yang masih tenang dan udara pagi yang nyaman, berburu sarapan di Semarang menjadi aktivitas yang menyenangkan.
Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas spot sarapan hidden gem di Semarang yang wajib Anda coba.
1. Soto Ayam Pak Man
Soto Ayam Pak Man menjadi salah satu hidden gem favorit warga Semarang yang sudah dikenal luas oleh pecinta kuliner pagi.
Kuahnya bening namun memiliki kedalaman rasa yang kuat karena menggunakan kaldu ayam kampung yang dimasak dalam waktu lama.
Suwiran ayamnya terasa lembut dan tidak kering, berpadu dengan taburan bawang goreng yang harum serta daun seledri yang menyegarkan.
Yang membuatnya semakin istimewa adalah tambahan sate kerang dan perkedel yang gurih, menciptakan kombinasi rasa yang lengkap dalam satu hidangan.
Suasana warung yang sederhana justru menambah kesan hangat dan autentik, membuat banyak orang datang kembali.
Harga seporsi berkisar Rp15.000 hingga Rp30.000. Lokasinya berada di kawasan Jalan Pamularsih yang cukup mudah dijangkau dan selalu ramai pelanggan lokal sejak pagi hari.
