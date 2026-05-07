15 Spot Sarapan di Bandung yang Cocok untuk Mengisi Energi di Awal Hari, Rasa Otentik dan Bikin Pengen Balik Lagi

Ilustrasi kuliner sarapan di Bandung. (Freepik)
JawaPos.Com - Bandung selalu punya daya tarik kuliner yang sulit ditolak, termasuk untuk urusan sarapan.
Saat pagi hari, kota ini dipenuhi aroma makanan hangat dari berbagai warung legendaris hingga kafe modern yang siap menyambut para pecinta kuliner.
Mulai dari bubur ayam, kupat tahu, nasi kuning, hingga soto khas Sunda, semuanya hadir dengan cita rasa autentik yang mampu memberikan energi untuk memulai aktivitas sepanjang hari.
Menariknya, banyak tempat sarapan di Bandung yang sudah menjadi favorit turun-temurun dan tetap mempertahankan resep asli mereka.
Beberapa spot bahkan selalu ramai sejak subuh karena terkenal dengan rasa yang konsisten dan porsi yang memuaskan.
Suasana pagi Bandung yang sejuk juga membuat pengalaman menikmati sarapan terasa lebih nyaman dan menyenangkan.
Dengan harga yang bervariasi dan pilihan menu yang beragam, kuliner sarapan di Bandung cocok untuk semua kalangan, mulai dari wisatawan hingga warga lokal.
Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas spot kuliner sarapan di Bandung yang wajib Anda coba.
1. Bubur Ayam Mang Oyo
Bubur Ayam Mang Oyo menjadi salah satu spot sarapan favorit di Bandung yang selalu ramai sejak pagi hari.
Buburnya memiliki tekstur sangat lembut dan halus, dengan rasa gurih yang pas dan tidak berlebihan sehingga cocok untuk semua kalangan.
Topping ayam suwirnya cukup melimpah dan terasa juicy, dipadukan dengan cakwe renyah, kacang kedelai, serta taburan daun bawang yang menambah kesegaran.
Kuah kaldunya memiliki rasa yang kaya dan hangat, membuat setiap suapan terasa nyaman di perut.
Porsinya cukup besar sehingga cocok untuk mengisi energi sebelum memulai aktivitas harian.
Harga seporsi berkisar Rp15.000 hingga Rp30.000. Lokasinya berada di kawasan Jalan Sulanjana yang strategis dan mudah dijangkau dari pusat kota Bandung.
