Tongkol Matabu: Perpaduan Sambal Matah & Dabu-Dabu yang Segar dan Pedas

Bahan-bahan:

250 gram ikan tongkol

15 siung bawang merah

2 buah tomat hijau

1 buah tomat merah

10 lembar daun jeruk

1 bunga kecombrang

3 batang serai

12 cabai rawit merah

1 sdt garam

1/2 sdt kaldu jamur

1 sdt terasi bubuk

Minyak panas secukupnya

Perasan jeruk limau



Cara Membuat

1. Suwir atau potong ikan tongkol sesuai selera, lalu siapkan dalam wadah.

2. Iris tipis bawang merah, cabai rawit, tomat, daun jeruk, kecombrang, dan serai.

3. Campurkan semua bahan iris ke dalam wadah bersama tongkol.

4. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan terasi bubuk.

5. Siram dengan minyak panas agar bumbu lebih harum dan matang.

6. Beri perasan jeruk limau untuk rasa segar.

7. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

8. Koreksi rasa, lalu sajikan.



Tongkol matabu ini punya rasa yang kompleks—gurih dari ikan, segar dari tomat dan jeruk limau, serta pedas dari cabai. Aroma daun jeruk dan kecombrang juga memberikan sentuhan khas yang membuat hidangan ini semakin istimewa.



Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang suka eksplor rasa sambal yang berbeda. Kombinasi dua sambal dalam satu hidangan membuatnya unik, segar, dan pastinya bikin makan jadi lebih lahap. Tim sambal matah atau dabu-dabu? Atau dua-duanya? Yuk, coba sendiri di rumah!