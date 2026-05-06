Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 6 Mei 2026 | 13.49 WIB

Resep Gacor Duet Gustavo-Risto Terbongkar! 3 Clean Sheet Modal Persebaya Surabaya Hadapi Persis Solo

Duet Gustavo Fernandes dan Risto Mitrevski saat menjaga lini belakang Persebaya Surabaya tetap solid dengan tiga clean sheet beruntun. (Instagram @_guufernandes99) - Image

Duet Gustavo Fernandes dan Risto Mitrevski saat menjaga lini belakang Persebaya Surabaya tetap solid dengan tiga clean sheet beruntun. (Instagram @_guufernandes99)

JawaPos.comDuet Gustavo Fernandes dan Risto Mitrevski menjadi kunci utama di balik tiga clean sheet beruntun Persebaya Surabaya jelang laga melawan Persis Solo di Stadion Manahan, Sabtu (9/5). Kekuatan utama terletak pada kerja kolektif tim, komunikasi solid, serta disiplin tinggi yang membuat lini belakang Green Force tampil seperti tembok kokoh di Super League 2025/2026.

Resep Clean Sheet Duet Gustavo-Risto Terbentuk

Kunci utama keberhasilan mencatat tiga clean sheet beruntun adalah kerja sama tim yang dimulai dari lini depan hingga lini belakang. Gustavo Fernandes menegaskan semua pemain punya peran penting dalam menjaga pertahanan tetap rapat.

”Menurut saya, kunci utamanya adalah kerja sama tim. Semua dimulai dari lini depan hingga belakang,” ujar Gustavo.

Dia menyebut pressing dari lini tengah dan kontribusi penyerang dalam menutup ruang membuat beban lini belakang jauh lebih ringan. Dalam tiga laga terakhir, Persebaya Surabaya sukses menang 2-0 atas Malut United, 4-0 melawan Arema FC, dan 4-0 saat menghadapi PSBS Biak.

Catatan sembilan gol tanpa kebobolan ini menjadi bukti nyata efektivitas sistem pertahanan kolektif yang diterapkan.

Pentingnya Disiplin dan Konsentrasi di Lini Belakang

Disiplin dan konsentrasi menjadi faktor pembeda yang membuat lini belakang Persebaya Surabaya semakin solid dalam beberapa pekan terakhir. Gustavo menekankan pentingnya fokus penuh sepanjang pertandingan untuk menghindari kesalahan kecil yang berakibat fatal.

”Yang terpenting adalah menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan, membaca permainan lawan, serta disiplin dalam duel dan penempatan posisi,” tambah bek berusia 26 tahun tersebut.

Dia menyebut detail kecil seperti positioning sering kali menentukan hasil akhir. Selain itu, koordinasi antar pemain juga membantu mengurangi potensi peluang berbahaya dari lawan.

Dengan organisasi yang rapi, lini belakang mampu meredam agresivitas tim-tim seperti Arema FC yang dikenal memiliki serangan cepat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Gacor! Top Skor Abadi Persebaya Surabaya Masuk Daftar 5 Hattrick Super League 2025/2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Gacor! Top Skor Abadi Persebaya Surabaya Masuk Daftar 5 Hattrick Super League 2025/2026

Rabu, 6 Mei 2026 | 02.47 WIB

Pesan Emosional Bonek ke Bruno Moreira! 2 Assist, 1 Kode Emosional, dan 9 Rekor Ganas Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Pesan Emosional Bonek ke Bruno Moreira! 2 Assist, 1 Kode Emosional, dan 9 Rekor Ganas Persebaya Surabaya

Rabu, 6 Mei 2026 | 02.34 WIB

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
Sepak Bola Indonesia

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

Rabu, 6 Mei 2026 | 01.57 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore