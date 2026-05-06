Resep Gacor Duet Gustavo-Risto Terbongkar! 3 Clean Sheet Modal Persebaya Surabaya Hadapi Persis Solo

Duet Gustavo Fernandes dan Risto Mitrevski saat menjaga lini belakang Persebaya Surabaya tetap solid dengan tiga clean sheet beruntun. (Instagram @_guufernandes99)
JawaPos.com–Duet Gustavo Fernandes dan Risto Mitrevski menjadi kunci utama di balik tiga clean sheet beruntun Persebaya Surabaya jelang laga melawan Persis Solo di Stadion Manahan, Sabtu (9/5). Kekuatan utama terletak pada kerja kolektif tim, komunikasi solid, serta disiplin tinggi yang membuat lini belakang Green Force tampil seperti tembok kokoh di Super League 2025/2026.
Kunci utama keberhasilan mencatat tiga clean sheet beruntun adalah kerja sama tim yang dimulai dari lini depan hingga lini belakang. Gustavo Fernandes menegaskan semua pemain punya peran penting dalam menjaga pertahanan tetap rapat.
”Menurut saya, kunci utamanya adalah kerja sama tim. Semua dimulai dari lini depan hingga belakang,” ujar Gustavo.
Dia menyebut pressing dari lini tengah dan kontribusi penyerang dalam menutup ruang membuat beban lini belakang jauh lebih ringan. Dalam tiga laga terakhir, Persebaya Surabaya sukses menang 2-0 atas Malut United, 4-0 melawan Arema FC, dan 4-0 saat menghadapi PSBS Biak.
Catatan sembilan gol tanpa kebobolan ini menjadi bukti nyata efektivitas sistem pertahanan kolektif yang diterapkan.
Disiplin dan konsentrasi menjadi faktor pembeda yang membuat lini belakang Persebaya Surabaya semakin solid dalam beberapa pekan terakhir. Gustavo menekankan pentingnya fokus penuh sepanjang pertandingan untuk menghindari kesalahan kecil yang berakibat fatal.
”Yang terpenting adalah menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan, membaca permainan lawan, serta disiplin dalam duel dan penempatan posisi,” tambah bek berusia 26 tahun tersebut.
Dia menyebut detail kecil seperti positioning sering kali menentukan hasil akhir. Selain itu, koordinasi antar pemain juga membantu mengurangi potensi peluang berbahaya dari lawan.
Dengan organisasi yang rapi, lini belakang mampu meredam agresivitas tim-tim seperti Arema FC yang dikenal memiliki serangan cepat.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!