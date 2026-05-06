Resep Gacor Duet Gustavo-Risto Terbongkar! 3 Clean Sheet Modal Persebaya Surabaya Hadapi Persis Solo

JawaPos.com–Duet Gustavo Fernandes dan Risto Mitrevski menjadi kunci utama di balik tiga clean sheet beruntun Persebaya Surabaya jelang laga melawan Persis Solo di Stadion Manahan, Sabtu (9/5). Kekuatan utama terletak pada kerja kolektif tim, komunikasi solid, serta disiplin tinggi yang membuat lini belakang Green Force tampil seperti tembok kokoh di Super League 2025/2026.

Resep Clean Sheet Duet Gustavo-Risto Terbentuk Kunci utama keberhasilan mencatat tiga clean sheet beruntun adalah kerja sama tim yang dimulai dari lini depan hingga lini belakang. Gustavo Fernandes menegaskan semua pemain punya peran penting dalam menjaga pertahanan tetap rapat.

”Menurut saya, kunci utamanya adalah kerja sama tim. Semua dimulai dari lini depan hingga belakang,” ujar Gustavo.

Dia menyebut pressing dari lini tengah dan kontribusi penyerang dalam menutup ruang membuat beban lini belakang jauh lebih ringan. Dalam tiga laga terakhir, Persebaya Surabaya sukses menang 2-0 atas Malut United, 4-0 melawan Arema FC, dan 4-0 saat menghadapi PSBS Biak.

Catatan sembilan gol tanpa kebobolan ini menjadi bukti nyata efektivitas sistem pertahanan kolektif yang diterapkan.

Pentingnya Disiplin dan Konsentrasi di Lini Belakang Disiplin dan konsentrasi menjadi faktor pembeda yang membuat lini belakang Persebaya Surabaya semakin solid dalam beberapa pekan terakhir. Gustavo menekankan pentingnya fokus penuh sepanjang pertandingan untuk menghindari kesalahan kecil yang berakibat fatal.

”Yang terpenting adalah menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan, membaca permainan lawan, serta disiplin dalam duel dan penempatan posisi,” tambah bek berusia 26 tahun tersebut.

Dia menyebut detail kecil seperti positioning sering kali menentukan hasil akhir. Selain itu, koordinasi antar pemain juga membantu mengurangi potensi peluang berbahaya dari lawan.