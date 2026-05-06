Nola Amalia Rosyada
Rabu, 6 Mei 2026 | 12.00 WIB

Resep Sate Lilit Ayam 'Anak Gym': Tinggi Protein, Juicy, dan Tetap Enak

Potret sate lilit ayam tinggi protein yang mudah dibuat (Instagram @lennatriyana)

 
JawaPos.com - Buat kamu yang sedang menjaga pola makan tinggi protein tapi tetap ingin makan enak, sate lilit ayam versi 'anak gym' ini wajib dicoba. Seperti dikutip dari Instagram @lennatriyana, satu adonan resep ini bahkan bisa menghasilkan hingga 125 gram protein, pas banget untuk kebutuhan nutrisi harian.

Berbeda dari sate biasa, sate lilit dibuat dengan cara melilitkan adonan daging ke tusuk sate atau batang serai. Teksturnya lebih lembut dan juicy karena menggunakan campuran daging ayam serta tambahan putih telur dan sedikit tepung tapioka sebagai pengikat.

Yang membuat resep ini semakin spesial adalah bumbu rempahnya yang lengkap. Perpaduan bawang, cabai, serai, dan daun jeruk memberikan aroma khas yang wangi dan menggugah selera. Tambahan air jeruk nipis juga memberikan rasa segar yang seimbang.

400 gram dada ayam
100 gram paha ayam (opsional, bisa semua paha agar lebih juicy)

Bumbu Halus:

8 siung bawang merah
4 siung bawang putih
3 batang serai (ambil bagian putih)
3 cabai rawit
6 cabai merah keriting
4 cabai merah besar
3-4 lembar daun jeruk

Bumbu/Seasoning:

1 sdt garam
1 sdt kaldu jamur
3/4-1 sdt ketumbar
1/2 sdt kunyit
1 sdm saus tiram
1 sdt virgin coconut oil
2 sdm air jeruk nipis
2 putih telur
2-3 sdm tepung tapioka

Opsional:

1 sdm kelapa parut sangrai (agar lebih gurih)

Cara Membuat:

1. Haluskan semua bumbu menggunakan chopper atau blender.
2. Masukkan daging ayam, lalu proses sebentar (jangan terlalu halus agar tekstur tetap terasa).
3. Pindahkan adonan ke dalam wadah.
4. Tambahkan semua bahan seasoning, lalu aduk hingga adonan lengket dan tercampur rata.
5. Ambil adonan secukupnya, lalu lilitkan ke tusuk sate atau batang serai.
6. Susun sate di dalam air fryer.
7. Masak di air fryer suhu 170°C selama 18 menit.
8. Balik sate pada menit ke-10 agar matang merata

Sate lilit ayam ini punya tekstur yang juicy dan tidak kering, dengan rasa gurih dan aroma rempah yang kuat. Cocok untuk menu diet, meal prep, atau bahkan lauk sehari-hari yang lebih sehat.

Sebagai penutup, resep ini membuktikan bahwa makanan tinggi protein tidak harus hambar. Dengan bumbu yang tepat dan teknik memasak yang sederhana, kamu tetap bisa menikmati hidangan sehat yang lezat. Yuk, coba sendiri dan upgrade menu diet kamu!

Editor: Candra Mega Sari
