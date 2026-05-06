17 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Malang Paling Diburu Wisatawan, dari Kuliner Manis sampai Gurih Bikin Ketagihan

Rekomendasi kuliner oleh-oleh khas Malang buat wisatawan / foto : Magnific/ jakasuryanta
JawaPos.com – Malang menyimpan banyak pilihan oleh-oleh kuliner yang lezat dan beragam untuk semua kalangan.
Dari camilan tradisional berbahan apel dan ubi hingga produk kerajinan tangan yang sangat khas, oleh-oleh dari Malang hadir dengan pilihan yang sangat lengkap dan mudah ditemukan.
Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin membawa pulang oleh-oleh terbaik dari Malang, daftar berikut bisa jadi panduan kuliner yang sangat tepat.
Dilansir dari laman Singosari Bolu Malang dan myantika pada Rabu (6/5), berikut 17 rekomendasi kuliner oleh-oleh khas Malang buat wisatawan.
1. Bolu Malang Singosari
Kue bolu khas ini terbuat dari bahan lokal seperti Ubi Ungu dan Apel setempat yang menghasilkan tekstur sangat lembut dengan cita rasa yang sangat unik dan khas.
Tersedia dalam berbagai varian seperti cokelat, keju, dan pandan dengan harga mulai dari Rp 35.000 per kotak, dan bisa ditemukan di berbagai toko oleh-oleh dan outlet resmi di kota ini.
2. Apel Malang
Kota ini sangat terkenal sebagai penghasil apel terbaik dengan cita rasa khas perpaduan manis dan sedikit asam serta tekstur yang sangat renyah.
Tersedia dua varian populer yaitu apel hijau yang lebih asam segar dan apel merah yang lebih manis, bisa dibeli langsung dari perkebunan di Batu atau pasar tradisional dengan harga mulai dari Rp 15.000 per kilogram.
