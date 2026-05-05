Pospam Gadog Bertema Aladin Antar Polres Bogor Juara II Operasi Ketupat Jabar

JawaPos.com - Polres Bogor meraih juara II dalam lomba Pospam Terpadu Terbaik Operasi Ketupat Lodaya 2026 tingkat Jawa Barat. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat.

Penyerahan penghargaan digelar di Mapolda Jawa Barat, Senin (4/5/2026). Polres Bogor menempati posisi kedua dengan nilai 93 dari proses penilaian yang ketat.

Kapolres Bogor, Wikha Ardilestanto, menyebut capaian ini sebagai hasil kerja bersama. Ia mengapresiasi dedikasi seluruh personel dan pemangku kepentingan.

“Alhamdulillah, penghargaan dari Bapak Kapolda Jabar ini merupakan kado bagi seluruh stakeholder dan anggota Polres Bogor yang telah berdedikasi tinggi selama Operasi Ketupat Lodaya 2026,” kata Wikha.

Keberhasilan ini tidak lepas dari inovasi yang dihadirkan di Posko Terpadu Jenderal Hoegeng di kawasan Gadog. Pospam tersebut mengusung tema Timur Tengah Aladin yang unik dan menarik perhatian.

Selain berfungsi sebagai pusat pengamanan, pos tersebut juga menjadi pusat pelayanan publik. Fasilitas yang disediakan dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Salah satu fasilitas yang dihadirkan adalah area bermain anak. Kehadiran fasilitas ini menjadi nilai tambah dalam penilaian layanan.

“Nilai 93 yang kami peroleh menjadi motivasi untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang semakin humanis dan modern bagi masyarakat,” ujarnya.

Penilaian lomba pospam dilakukan berdasarkan sejumlah aspek. Di antaranya kesiapsiagaan personel, kelengkapan fasilitas, serta inovasi teknologi informasi.