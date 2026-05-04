Kuliner Viral Bogor 2026: Dari Nasi Rames Lauk Melimpah Sampai Hidangan Berkuah Hangat yang Wajib Dicoba

JawaPos.com - Bogor juga punya banyak kuliner yang lagi viral. Suasana bogor yang syahdu, membuat pengalaman makan terasa semakin nikmat.

Mulai dari kuliner legendaris, warmindo, sampai jajanan kekinian, Bogor menawarkan ragam kuliner dengan cita rasa khas yang menggugah selera.

Saat cuaca Bogor sedang dingin atau diguyur hujan, hidangan berkuah seperti bakso menjadi menu yang wajib dicoba.

Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @10bestid, berikut deretan kuliner viral di kota hujan tahun 2026, yang patut masuk daftar wishlist anda.

Catat rekomendasinya, untuk daftar kuliner yang wajib dicoba minggu ini.

Cungkring Pak Jumat

Di Jalan Suryakencana, ada sebuah legenda kuliner legendaris Bogor yakni cungkring. Cungkring merupakan singkatan cingur garing.

Tempat makan cungkring viral terdapat pada cungkring Pak Jumat di Jl Suryakencana No.285, Babakan Pasar, Bogor Tengah. Satu prosinya terdiri dari potongan bibir sapi, urat, daging rebus, keripik tempe, lontong yang kemudian disiram dengan sambal kacang yang nikmat.

Ayam Goreng Warung Doyong

Ayam goreng warung doyong berlokasi di Jl. Pahlawan No. 43 Bondongan, Bogor Selatan. Keistimewaannya adalah ayam goreng ini dibumbui dengan rempah kuning yang meresap sampai ke tulang.

Ayam goreng warung doyong sangat pas saat disajikan bersama serundeng lengkuas yang gurih dan wangi. Sensasi makan akan semakin sempurna, saat anda mencocol ayam goreng ini pada sambal terasi khas warung doyong.

Sop kaki & Sate Kambing Bang Hasan Kumis