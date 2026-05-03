Warteg Paling Top di Bogor, Sistem Prasmanan yang Bikin Nambah Nasi dan Selalu Bikin Nagih

JawaPos.com - Warteg bisa menjadi salah satu pilihan saat anda rindu masakan rumahan.

Terutama bagi anak kos, pekerja, sampai ibu rumah tangga, lauk siap saji di warteg bisa menjadi solusi praktis untuk menu makan siang.

Warteg menawarkan aneka lauk yang beragam, mulai dari tumisan, aneka sayur, sampai lauk pauk seperti perkedel, ikan pedas, ayam goreng, usus, lele krispi, kentang balado, orek tempe, tau dan tempe goreng, serta berbagai menu lainnya.

Belum lagi sistem refill nasi yang membuat pengalaman makan di warteg jauh lebih puas, tanpa perlu takut boros.

Di kota Bogor, ada beberapa warteg yang paling direkomendasikan, selain karena menunya lengkap, di tempat ini juga ramah di kantong, serta terjaga kebersihannya.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @riasukmawijaya, berikut rekomendasi warteg paling top di Kota Bogor.

Warung Ceu Enung

Warung Ceu Enung menyediakan masakan rumahan dengan cita rasa tradisional. Proses memasaknya yang masih menggunakan tungku kayu menjadikan warteg ini semakin istimewa.

Berlokasi di Jl Rangga Mekar, RT 04/RW 09, Buka Senin-Jumat sampai pukul 16.00.

Warteg di sini menggunakan sistem prasmanan dengan aneka lauk seperti perkedel, kentang balado, tumis kacang panjang, sambal, ikan nila, lele, dan masih banyak lagi.

Warteg Sifren Lodaya