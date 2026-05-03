Wisata Kuliner Tradisional Betawi: 9 Rekomendasi Makanan Enak dan Murah yang Wajib Coba

JawaPos.com - Menjelajahi kekayaan kuliner khas Betawi selalu jadi pengalaman menarik, terutama bagi pecinta makanan tradisional dengan cita rasa kuat dan autentik.

Dari hidangan gurih hingga camilan manis, kuliner Betawi menawarkan sensasi rasa yang khas, unik, dan tetap ramah di kantong.

Tak hanya bisa ditemukan di pusat kota Jakarta, kamu juga bisa menikmati berbagai makanan tradisional Betawi di kawasan pinggiran seperti Jati Asih.

Bahkan, beberapa warung legendaris masih mempertahankan resep turun-temurun yang membuat rasanya tetap otentik.

Dilansir dari laman GoTravelly dan akun Tiktok @anak.introverttt, berikut ini daftar makanan khas Betawi yang enak dan wajib kamu coba.

1. Soto Betawi — Ikon Kuliner Berkuah yang Legendaris

Soto Betawi merupakan salah satu kuliner paling terkenal dari Jakarta. Ciri khasnya terletak pada kuah santan atau susu yang kental dan gurih.

Isinya terdiri dari potongan daging sapi, jeroan, hingga tambahan tomat, daun bawang, dan emping.

Aroma rempah seperti serai, kayu manis, dan pala memberikan kedalaman rasa yang khas. Setiap suapan terasa hangat dan kaya, menjadikannya pilihan tepat untuk menu makan siang atau malam.