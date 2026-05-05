Rabbany Wanadriani
Rabu, 6 Mei 2026 | 03.30 WIB

6 Makanan Ini Mudah Rusak Jika Disimpan di Dalam Kulkas, Apa Saja?

ilustrasi orang yang membuka kulkas. (Freepik)

JawaPos.com – Kulkas memang menjadi cara praktis untuk menjaga makanan agar lebih tahan lama.

Namun, metode penyimpanan ini ternyata tidak cocok untuk semua jenis makanan, karena justru bisa merusaknya.

Penyimpanan dalam suhu dingin dapat memengaruhi struktur kimia, tekstur, hingga cita rasa makanan, sehingga kualitasnya menurun atau bahkan menjadi kurang layak dikonsumsi.

Hal ini terjadi karena suhu rendah dapat merusak enzim alami pada makanan. Selain itu, kelembapan di dalam kulkas juga bisa memicu pertumbuhan mikroorganisme tertentu serta menurunkan mutu bahan makanan.

Mengutip dari English Jagran, berikut enam jenis makanan yang sebaiknya tidak disimpan di dalam kulkas.

1. Pisang

Pisang sebaiknya tidak disimpan di lemari es.

Suhu dingin menghentikan proses pematangan, menyebabkan perubahan pati menjadi gula sehingga menghasilkan tekstur lembek rasa tidak enak.

2. Madu

Madu tidak boleh disimpan di kulkas karena sifatnya yang unik. Suhu dingin menyebabkan madu mengkristal, menjadi kental dan kasar.

Kristalisasi ini dapat menyebabkan pertumbuhan ragi dan fermentasi, yang memengaruhi rasa, aroma, dan nilai gizi madu.

3. Mangga mentah

Mangga mentah juga tidak direkomendasikan untuk disimpan di kulkas karena suhu dingin dapat mengganggu proses pematangannya.

Pendinginan dapat menyebabkan fenomena yang disebut chill injury, yang menyebabkan pematangan tidak merata, bagian yang lunak, serta hilangnya rasa dan tekstur.

Editor: Setyo Adi Nugroho
