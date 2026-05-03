Jejak Rasa di Tangerang: 5 Laksa Legendaris yang Diam-Diam Jadi Incaran Pecinta Kuliner Sejati

Wisata kuliner selalu menjadi cara terbaik untuk mengenal karakter sebuah kota.

Setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan rasa yang terbentuk dari perpaduan budaya, tradisi, dan sejarah panjang.

Tangerang menjadi salah satu kota yang menyimpan keunikan tersebut, terutama melalui sajian khas bernama laksa.

Laksa Tangerang dikenal sebagai hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Melayu yang menghasilkan cita rasa khas.

Sekilas tampilannya mungkin terlihat sederhana, namun di balik itu tersimpan kekayaan bumbu yang kuat dan menggugah selera.

Kuah santan yang medok berpadu dengan rempah pilihan menjadikan hidangan ini memiliki identitas yang sulit ditandingi.

Bagi Anda yang ingin menjelajahi rasa autentik tersebut, terdapat beberapa tempat legendaris yang telah mempertahankan kualitasnya selama bertahun-tahun.

Berikut lima rekomendasi laksa di Tangerang yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki keunikan tersendiri di setiap porsinya yang dirangkum dari kanal YouTube 10 BEST ID pada Minggu (03/05).

1. Laksa Benteng Pak Masitar

Laksa Benteng Pak Masitar merupakan salah satu ikon kuliner Tangerang yang telah bertahan selama puluhan tahun.