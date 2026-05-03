Bosen Nongkrong? Coba 7 Cafe dengan Fasilitas Board Game Ini di Surabaya Biar Kuliner Lebih Seru

JawaPos.com - Surabaya menyimpan banyak pilihan cafe board game yang menyenangkan dan cocok untuk semua kalangan.

Dari cafe board game bergaya modern di dalam mall hingga kedai nyaman dekat kampus dengan koleksi game yang sangat lengkap, kuliner sekaligus hiburan board game di Surabaya hadir dengan harga yang sangat terjangkau.

Bagi kamu yang sedang mencari tempat nongkrong seru sambil bermain board game di Surabaya, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Traveloka dan Bundar Trans pada Minggu (3/5), berikut tujuh rekomendasi kuliner cafe dengan board game terbaik di Surabaya.

1. The Vault Board Game Cafe

Cafe yang berlokasi di Level 1 Pakuwon Mall, Babatan, Kecamatan Wiyung, ini buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 dengan harga Rp 30.000 per jam per orang.

Koleksi board game di sini terbilang sangat lengkap dengan tempat duduk yang mampu menampung banyak pengunjung sekaligus tanpa terasa sesak.

Meski selalu ramai, suasananya tetap sangat kondusif untuk bermain game bersama teman maupun keluarga, dengan harga makanan dan minuman mulai dari Rp 40.000 yang sangat terjangkau.

2. Table Toys Board Games Library, Cafe and Store