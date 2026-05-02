12 Kuliner Nasi Ayam Paling Favorit di Semarang yang Selalu Ramai dan Penuh Cita Rasa

JawaPos.com - Semarang dikenal sebagai salah satu kota kuliner di Jawa Tengah yang memiliki banyak hidangan khas dengan cita rasa kuat dan autentik.

Salah satu yang paling ikonik adalah nasi ayam, sajian sederhana namun kaya rasa yang terdiri dari nasi gurih, suwiran ayam, sambal goreng, telur pindang, serta kuah opor yang khas.

Perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas menjadikan nasi ayam sebagai menu favorit yang selalu dicari, baik oleh warga lokal maupun wisatawan.

Menariknya, setiap penjual nasi ayam di Semarang memiliki racikan bumbu dan gaya penyajian yang berbeda.

Ada yang lebih menonjolkan kuah opor yang ringan, ada pula yang menghadirkan sambal goreng dengan cita rasa pedas yang kuat.

Tak hanya soal rasa, suasana tempat makan yang sederhana namun selalu ramai juga menjadi daya tarik tersendiri, terutama saat malam hari.

Dengan harga yang relatif terjangkau dan porsi yang cukup mengenyangkan, nasi ayam di Semarang menjadi pilihan kuliner yang wajib dicoba.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas kuliner nasi ayam favorit di Semarang yang selalu ramai dan penuh cita rasa.

1. Nasi Ayam Bu Wido

Nasi Ayam Bu Wido merupakan salah satu nasi ayam paling legendaris di Semarang.

Menu utamanya berupa nasi ayam dengan kuah opor, sambal goreng, dan telur pindang.

Rasa yang dihasilkan gurih dengan aroma rempah yang cukup kuat. Kuah opornya kental dan meresap sehingga menambah kenikmatan saat disantap.

Tekstur ayam suwirnya lembut dan mudah dikunyah. Tempat ini selalu ramai terutama saat malam hari karena popularitasnya.

Harga per porsi berkisar Rp15.000 hingga Rp25.000 dan berlokasi di Jalan Melati Selatan.