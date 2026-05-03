Tak Perlu Bingung, Ini 15 Kuliner Oleh-oleh Khas dari Surabaya yang Cocok Untuk Dibawa Pulang

JawaPos.com - Surabaya menyimpan banyak pilihan oleh-oleh kuliner yang lezat dan unik untuk semua selera.

Dari camilan tradisional yang sudah ada sejak puluhan tahun hingga produk kuliner kekinian hasil kreasi artis dan anak kampus, oleh-oleh dari Surabaya hadir dengan cita rasa yang sangat khas dan beragam.

Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin membawa pulang oleh-oleh terbaik dari Surabaya, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Traveloka dan Telkomsel pada Minggu (3/5), berikut 15 rekomendasi kuliner oleh-oleh khas Surabaya.

1. Spikoe atau lapis Surabaya

Spikoe adalah kue lapis khas berbentuk balok memanjang dengan tekstur lembut dan rasa manis yang sangat khas, biasanya dipotong kecil-kecil dan sangat cocok dinikmati bersama teh atau kopi hangat.

Brand Spikoe Resep Kuno menjadi salah satu yang paling terkenal dengan ciri khas perpaduan warna kuning dan cokelat, tersedia dalam varian Original dan No Raisin dengan harga mulai dari Rp 60.000 hingga Rp 310.000.

Kue ini dibuat menggunakan resep tradisional yang sangat autentik sehingga menghasilkan cita rasa khas yang berbeda dari kue lapis yang dijual di kota lain.

2. Almond Crispy