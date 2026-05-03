Dari Legendaris hingga Viral, 9 Dessert Bandung Ini Bikin Anda Lupa Diet Seketika

JawaPos.com - Bandung tidak hanya dikenal sebagai kota wisata dengan udara sejuk, tetapi juga sebagai destinasi kuliner yang terus berkembang.

Salah satu daya tarik utamanya adalah ragam dessert yang mampu memanjakan lidah dari berbagai generasi.

Mulai dari jajanan tradisional hingga kreasi modern, semuanya hadir dengan cita rasa yang khas dan sulit dilupakan.

Ketika keinginan menikmati makanan manis muncul, Bandung menawarkan banyak pilihan yang tidak sekadar memuaskan rasa, tetapi juga memberikan pengalaman kuliner yang berkesan.

Setiap tempat memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi rasa, tekstur, maupun suasana yang ditawarkan.

Artikel ini merangkum 9 rekomendasi dessert di Bandung yang layak masuk daftar kunjungan Anda yang dirangkum dari kanal YouTube 10 BEST ID pada Minggu (03/05).

Pilihan ini mencakup berbagai kategori, mulai dari kuliner legendaris hingga tempat yang sedang populer di media sosial. Simak ulasan berikut untuk menemukan favorit Anda.

1. Martabak Andir

Martabak Andir dikenal sebagai salah satu ikon kuliner manis di Bandung yang telah bertahan selama bertahun-tahun.

Tekstur adonannya tebal dengan rongga besar yang memberikan sensasi empuk sekaligus renyah di bagian luar.