11 Tempat Makan di Purwokerto yang Wajib Dicoba Pecinta Kuliner Nusantara, Mulai dari yang Murah hingga Legendaris

Ilustrasi tempat makan di Purwokerto. (Freepik)
JawaPos.Com - Purwokerto semakin dikenal sebagai salah satu destinasi kuliner menarik di Jawa Tengah dengan beragam pilihan makanan khas Nusantara yang menggugah selera.
Kota ini menawarkan perpaduan antara kuliner tradisional yang sudah melegenda dengan tempat makan modern yang mengikuti tren masa kini.
Mulai dari warung sederhana dengan harga terjangkau hingga restoran yang nyaman untuk keluarga, semuanya hadir dengan ciri khas rasa yang autentik.
Daya tarik kuliner di Purwokerto tidak hanya terletak pada cita rasa, tetapi juga pada kehangatan suasana dan keramahan pelayanan yang membuat pengunjung merasa betah.
Banyak tempat makan yang selalu ramai karena konsistensi rasa dan kualitas bahan yang digunakan.
Bahkan, beberapa di antaranya telah menjadi ikon kuliner lokal yang wajib dikunjungi oleh wisatawan.
Dengan pilihan menu yang beragam dan harga yang relatif bersahabat, Purwokerto menjadi surga bagi pecinta kuliner Nusantara.
Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas tempat makan di Purwokerto yang wajib Anda coba.
1. Soto Sokaraja H. Loso
Soto Sokaraja merupakan salah satu kuliner khas Banyumas yang memiliki karakter rasa berbeda dari soto pada umumnya.
Di tempat ini, kuah soto terasa gurih dengan perpaduan kaldu yang ringan namun tetap kaya rasa.
Yang membuatnya khas adalah tambahan sambal kacang yang memberikan sentuhan manis, gurih, dan sedikit pedas dalam satu suapan.
Isian seperti ketupat, irisan daging, serta taburan kerupuk menambah tekstur yang beragam dan memuaskan.
Harga seporsi berkisar Rp15.000 hingga Rp25.000. Lokasinya berada di Jalan Jenderal Soedirman, salah satu jalur utama yang mudah diakses.
Tempat ini sering menjadi pilihan baik untuk sarapan maupun makan siang karena rasanya yang konsisten dan suasana yang sederhana namun nyaman.
