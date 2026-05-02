15 Kuliner Legendaris di Solo dengan Cita Rasa Spesial, Tidak Pernah Sepi dan Selalu Dicari, Wajib Coba Sekali Seumur Hidup!

JawaPos.Com - Solo atau Surakarta dikenal sebagai kota budaya yang juga menyimpan kekayaan kuliner legendaris dengan cita rasa khas yang sulit ditandingi.

Setiap sudut kota menghadirkan sajian autentik yang telah bertahan puluhan tahun, bahkan diwariskan dari generasi ke generasi.

Keunikan rasa yang cenderung manis, lembut, dan penuh rempah menjadikan kuliner Solo memiliki karakter kuat yang membedakannya dari daerah lain.

Tidak hanya soal rasa, kuliner legendaris di Solo juga memiliki nilai sejarah dan cerita panjang di baliknya.

Banyak tempat makan yang tetap mempertahankan resep asli tanpa mengubah kualitas, sehingga mampu menarik pelanggan setia dari waktu ke waktu.

Bahkan, tidak sedikit wisatawan yang rela datang jauh-jauh hanya untuk mencicipi hidangan khas ini secara langsung.

Dengan harga yang relatif terjangkau dan pilihan menu yang beragam, kuliner Solo selalu menjadi daya tarik utama bagi para pencinta makanan tradisional.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas kuliner legendaris di Solo yang wajib Anda coba setidaknya sekali seumur hidup.

1. Nasi Liwet Wongso Lemu

Nasi Liwet Wongso Lemu merupakan salah satu ikon kuliner khas Solo yang sangat populer.

Menu utamanya berupa nasi liwet dengan santan, ayam suwir, telur pindang, dan sayur labu siam.

Rasa yang dihasilkan gurih dengan sentuhan manis khas Jawa. Kuah santannya ringan namun tetap terasa kaya dan menyatu dengan nasi.

Tekstur ayamnya lembut dan bumbunya meresap dengan baik. Tempat ini sering ramai terutama saat malam hari karena sudah terkenal.

Harga per porsi berkisar Rp20.000 hingga Rp35.000 dan berlokasi di Jalan Teuku Umar.