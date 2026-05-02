17 Wisata Kuliner Bogor yang Selalu Ramai dan Jadi Favorit Wisatawan, Menu Unik dan Rasa Juara!

JawaPos.Com - Bogor selalu menjadi destinasi favorit untuk berlibur singkat, terutama bagi wisatawan yang ingin menikmati udara sejuk sekaligus berburu kuliner lezat.

Kota ini tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga dengan ragam tempat makan yang menawarkan menu unik, cita rasa khas, serta suasana yang nyaman.

Dari jajanan legendaris hingga kafe kekinian yang viral di media sosial, semuanya bisa ditemukan dengan mudah di berbagai sudut kota.

Menariknya, kuliner di Bogor memiliki karakter yang beragam. Ada yang mempertahankan resep tradisional turun-temurun, ada pula yang berinovasi dengan konsep modern yang menarik perhatian generasi muda.

Banyak tempat makan yang selalu dipadati pengunjung, terutama saat akhir pekan, karena mampu menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya enak, tetapi juga berkesan.

Dengan harga yang bervariasi dan pilihan menu yang sangat beragam, Bogor menjadi surga bagi para pecinta kuliner.

Dilansir dari Google Maps, inilah tujuh belas wisata kuliner Bogor yang selalu ramai dan menjadi favorit wisatawan.

1. Soto Mie Agih

Soto Mie Agih menjadi salah satu kuliner khas Bogor yang cukup populer dengan cita rasa yang khas dan mudah dikenali.

Kuahnya gurih dan segar dengan sentuhan sedikit asam yang membuat rasanya terasa ringan namun tetap kaya.

Isian dalam satu porsi cukup lengkap, mulai dari mie kuning, bihun, risol goreng, hingga potongan daging sapi yang empuk dan meresap.

Perpaduan tekstur antara mie yang lembut dan risol yang sedikit renyah membuat pengalaman makan menjadi lebih menarik.

Sajian ini sangat cocok dinikmati saat cuaca dingin atau hujan karena memberikan sensasi hangat yang menenangkan.

Harga berkisar antara Rp20.000 hingga Rp35.000. Lokasinya berada di kawasan Jalan Suryakencana yang dikenal sebagai pusat kuliner legendaris di Bogor dan selalu ramai oleh pengunjung.